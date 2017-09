5 exercitii pe scaunul de birou, ca sa arati bine la plaja

Cine zice ca trebuie sa mergi neaparat la sala, ca sa arati bine? Stiai ca poti face exercitii fizice chiar pe scaunul de la birou? Colegii tai nici n-o sa stie ca tu exersezi abonamentul sau muschii lombari, in timp ce lucrezi. Antrenamentul nu dureaza mult si poate fi facut si din pozitia de sezut, ca sa imbini sportul cu munca si sa nu mai pierzi timpul cu drumul pana la sala. Ce parti ale corpului poti tonifia in cateva minute, fara sa te extenuezi?

Abdomenul

Poti scapa de burtica si te poti remodela, daca acorzi zilnic cateva minute pentru aceasta zona a corpului. Trebuie sa incordezi puternic muschii abdominali si sa mentii contractia pret de zece secunde, cu cinci secunde de pauza. Asa cum repetitia e mama invataturii cand vine vorba de studiu, tot asa e si in sport, doar ca aici, repetitia e mama reusitei. Repeta miscarea cat de mult poti, fara sa te obosesti, stand chiar in fata calculatorului de la birou.

Muschii fesieri

Daca vrei sa ai un fund bombat, nu e nevoie sa faci eforturi care te depasesc. Trebuie doar sa incordezi muschii fesieri si sa strangi cat de tare poti, tot cate zece secunde. Nu uita sa te relaxezi cateva secunde dupa fiecare repetare, ca sa nu te pasca o febra musculara. Poti repeta acest exercitiu atat timp cat te simti confortabil.

Zona lombara

Daca te doare spatele, acest exercitiu este o binecuvantare! Tot ce trebuie sa faci este sa iti intinzi mainile in lateral si, stand tot in sezut pe scaunul de la birou, sa te apleci in fata cat de mult poti. Vei simti imediat cum tot spatele se intareste. Repeta miscarea de cel putin cinci ori, in fiecare zi.

Coapse

Poti tonifia partea de sus a picioarelor cu ajutorul unui exercitiu simplu, dar care necesita putin mai mult spatiu decat cele de mai sus. Stand pe marginea scaunului de birou cu mainile la ceafa, incearca sa atingi cotul drept cu genunchiul stang. Ca sa vezi rezultate, e nevoie sa repeti de cel putin zece ori miscarea, incordand bine muschii. Apoi, muta exercitiul pe celalalt picior.

Talie si spate

Ca sa impusti doi iepuri dintr-o lovitura, sau, mai bine zis, dintr-o miscare, stai pe scaun si, cu piciorul drept peste cel stang, rasuceste trunchiul spre stanga si spre dreapta, lasand un singur umar in fata, pe rand. Mentine muschii incordati timp de cinci secunde, apoi schimba partea. Acest exercitiu nu este recomandat daca ai probleme de coloana.

Nu uita, insa, ca o viata sanatoasa si un corp bine proportionat nu inseamna numai atentia la programul sportiv. Fara o dieta echilibrata, care sa contina cate putin din toate, rezultatele vor intarzia sa apara. Nu te infometa, dormi suficient, bea multa apa si nu fa excese, daca vrei sa fii sanatos!