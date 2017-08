Maria Iosub, din Pașcani, dar și alți cititori, ne întreabă ce valoare mai au acțiunile companiei Antibiotice Iași și ce dividende ar trebui să încaseze pentru acestea.

RĂSPUNS: Cu o valoare nominală de 0,10 lei, acțiunile companiei Antibiotice Iași sunt listate la Bursa de Valori din Bucuresti (simbol ATB), categoria I, din aprilie 1997. În acelasi an, acțiunile Antibiotice Iași au fost incluse în componența indicelui BET (Bucharest Exchange Trading Index). În 2005, intră în structura indicelui ROTX (Romanian Traded Index) al Bursei din Viena, iar in 2007 în cea a indicelui Dow Jones Wilshire Global Total Market Index al Bursei din New York.

La ultimele tranzacții, prețul mediu înregistrat de acțiunile Antibiotice Iași a fost de 0,5860 lei/acțiune. Prețul maxim înregistrat în ultimele 52 de săptămâni a fost de 0,59 lei/acțiune, iar cel minim de 0,50 lei/acțiune. În privința dividendelor, SC Antibiotice a anunțat că în acest an (pentru anul financiar 2016), acordă un dividend brut de 0,03835158 lei/acțiune, tuturor acționarilor înscriși în registrul acționarilor la data de înregistrare 01.09.2017, conform Hotărârii 2 a Adunării Generale Ordinare, din 06.04.2017, ți a prevederilor art.238, aliniat 3, din Legea 297/2004, republicată. Plata dividendelor va începe la data de 15 septembrie 2017. Pentru persoanele fizice care nu au un cont deschis la unul dintre intermediarii Depozitarului Central, plata se face fie la ghișeele CEC Bank din întreaga țară, fie prin transfer bancar sau prin poștă, în baza solicitării transmise emitentului de cei interesați.

Citește și: Cum afli ce valoare au acțiunile tale