Ai spus “Da”? Ce spune despre tine verigheta pe care o porti

De secole, oamenii aleg sa isi concretizeze relatiile sentimentale casatorindu-se. Astfel, cuplurile isi exprima dragostea, angajamentul si devotamentul reciproc. Drept simbol al acestui moment important, partenerii aleg bijuterii speciale: verighetele.

Desi trendul inelelor de logodna isi regaseste originile in jurul anilor 1477, cand arhiducele Maximilian al Austriei a fost cel care i l-a oferit pe primul Mariei de Burgundia, verighetele dateaza inca din Egiptul Antic, unde erau realizate din tesaturi de canepa si stuf.

Tot egiptenii sunt cei care au inceput sa poarte aceste inele pe degetul inelar al mainii stangi, deoarece au descoperit ca in aceasta zona este vena Amoris, despre se spune ca are legatura directa cu inima.

In Roma Antica, oamenii au inceput sa poarte inelele de nunta ca simboluri publice ale casatoriei. Inelele timpurii erau confectionate din fier, insa, in vremurile medievale, au aparut primele modele cu pietre incrustate.

Abia in jurul anilor 860, verighetele au devenit o parte esentiala a ceremoniilor de nunta in cultul crestin, ajungand ca in zilele noastre marile magazine sa comercializeze o multitudine de modele de verighete, realizate din materiale diverse.

Indiferent daca verighetele voastre sunt sau nu identice, te-ar putea surpinde cat de multe spun ele despre voi!

Clasicul aur galben

Aurul galben este considerat materialul clasic din care se pot confectiona verighetele. Desi nu contestam eleganta sa, ramane totusi o optiune mult prea comuna. Daca porti pe deget o verigheta din aur galben, probabil ca esti perceputa ca fiind o persoana calda si sentimentala. Adeptii acestor verighete sunt in mare parte, domnii.

Aur alb, pentru un plus de modernitate

Unul dintre materialele care incep sa fie din ce in ce mai populare cat vorbim de realizarea verighetelor este aurul alb. Se pare ca cele care prefera acest material sunt in general miresele, in timp ce doar o medie de 30% dintre barbati fac aceasta alegere. Ti-ai infrumusetat inelarul cu o verigheta din aur alb? Vei parea o persoana stilata si sofisticata!

Aurul roz – picatura de vintage

Acesta aliaj este obtinut din combinarea cuprului cu aurul, pentru a crea bijuterii cu un design aparte. Trendul verighetelor din aur roz a cunoscut boom-ul in Rusia, in perioada timpurie a anilor 1800. Aceste bijuterii reflecta faptul ca esti o persoana deosebita, cu puternice inclinatii artistice!

Platina, alegerea puternica

Platina este un material rar, greu si foarte rezistent, de aici si faptul ca bijuteriile la confectionarea carora se foloseste sunt ceva mai scumpe. Verighetele din platina sunt deosebite si exprima increderea si corectitudinea celui care o poarta.

Insa, stilul pe care l-ati ales pentru verighetele voastre transmite de asemenea, informatii pretioase despre personalitatea voastra:

Verighetele tip banda sunt alese de regula de cei care au o personalitate traditionalista, conservatoare si care au joburi ce presupun lucrul handmade, alegandu-le tocmai pentru ca sunt foarte practice.

Inelele de nunta care au pietre pretioase incrustate sunt o prima optiune pentru cei care sunt afectuosi si prietenosi, dar care adora riscul. De asemenea, daca pietrele sunt colorate, cei care le poarta au o personalitate vibranta.

Verighetele gravate sunt in general alese de persoanele foarte devotate, dar capricioase, cu un gust aparte pentru tot ce inseamna vintage.

Spune-mi ce verigheta porti ca sa-ti spun cine esti!