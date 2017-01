Soţul meu a decedat în anul 2004, în urma unui accident mortal. Nu era pensionar. Eu m-am pensionat în anul 2012, dar am o pensie foarte mică. În aceste condiţii, eu nu beneficiez de niciun ajutor ca urmare a faptului că am rămas văduvă? Am dreptul la pensie de urmaș? (Cuculeanu Tudora-Prahova)

Răspunde Av Adrian Cuculis: Potrivt legii, soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș în următoarele condiții: “la împlinirea vârstei-standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani (dacă durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus); indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. Soțul supraviețuitor care nu îndeplineşte condiţiile de mai sus, beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut”. Așadar, dacă vă încadrați în una din situațiile de mai sus, vă puteți adresa Casei de pensii de care aparțineți, pentru a solicita drepturile ce vi se cuvin.

