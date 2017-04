Ninsorile abundente din ultima perioadă, precum si oscilațiile de temperatură noapte/zi, favorizează producerea de avalanșe în zonele montane înalte, fenomene care au produs deja victime în Retezat, desi, atât meteorologii, cât și salvamontiștii, au emis în ultimele zile avertismente repetate în acest sens. Libertatea îți spune ce trebuie să faci pentru a evita de un astfel de fenomen periculos și cum trebuie să procedezi dacă, totuși, ești surprins de avalanșă.

Statisticile spun că, în marea lor majoritate, avalanșele cu victime umane (exceptând, desigur, catastrofele naturale) au fost declanșate chiar de oameni, adică, chiar de victime.

Respectă avertismentele salvamontiștilor!



Pentru a evita o astfel de catastrofă, există o singură cale sigură: să n-o cauți, să n-o declanșezi. Fie că schiezi, fie că faci o drumeție pe munte, în primul rând, respectă cu sfințenie avertismentele salvamontiștilor și indicatoarele turistice („traseu închis”, „pericol de avalanșă” etc). Salvamontiștii adaptează, permanent, indicatoarele la starea vremii, la grosimea stratului de zăpadă ș.a.m.d., avertizând asupra pericolelor de avalanșă.

Nu ieși de pe pârtia amenajată!

Principalele cauze ale producerii avalanșelor sunt încălzirea bruscă a vremii, ploaia, vântul și moina. Și zăpada nou- depusă, fără aderență cu stratul mai vechi, stabilizat și înghețat, poate aluneca cu ușurință. În zonele unde s-au format depozite însemnate de zăpadă, există riscul declanșării avalanșelor, atât spontan, cât și provocate. Așadar, dacă mergi în drumeție, nu te aventura pe traseele închise sau nemarcate, iar dacă schiezi, nu părăsi pârtia amenajată. Este singurul loc sigur.

Nu intra în panică și nu acționa haotic!

Iată și câteva sfaturi culese din „manualul vânătorilor de munte” pentru a proceda corect dacă ești susprins de o avalanșă. În primul rând, încearcă să-ți păstrezi calmul, nu intra în panică și nu acționa haotic. Dacă ești pe schiuri, nu încerca să scapi printr-o coborâre directă, cu o viteză superioară torentului. E puțin probabil că o să reușești. Oricare ar fi consistența zăpezii sau condițiile de declanșare, la început stratul alunecă cu o viteză mai mică, apoi din ce în ce mai mare. În acest timp, încă te poți menține la suprafață. Dar, atenție! Trebuie să-ți desfaci sau să-ți tai rapid legăturile de la schiuri sau de la rachetele pentru zăpadă. Din cauza frecării stratului de deasupra cu baza sa, mișcarea de alunecare a zăpezii se transformă într-o miscare de rostogolire, ceea ce face sa-ți pierzi echilibrul și să fii tras către interior. Acum trebuie să intervină sângele rece, dar și priceperea: prin mișcări energice, de „înot”, trebuie să lupți pentru a te menține la suprafață sau pentru a ieși către marginea torentului. Dacă avalanșa este formată din zapadă „prăfuită”, apare imediat pericolul de asfixiere. În acest caz, trebuie să-ți acoperi nasul și gura, cu fularul sau cu o batistă. În momentul în care avalanșa se oprește, încearcă să te eliberezi prin mișcarea brațelor deasupra capului.

Cum se acordă primul ajutor celor surprinși de avalanșă