Am un apartament închiriat. Am auzit că, începând din acest an, s-a schimbat legea, în sensul că dacă obţii şi alte venituri (salariu, pensie etc) pentru care achiţi contribuţia la asigurările sociale de sănătate (CASS), nu mai trebuie să achiţi această contribuție şi din chiria încasată. Este adevărat? (Iuliana Valeriu, Bucureşti)

RĂSPUNS: NU. Într-adevăr, în forma inițială, OUG nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevedea scutirea de CASS a veniturilor din închirierea imobilelor. Din păcate, în forma adoptată și publicată în Monitorul Oficial, Art. 173- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor- are următoarea formulare: „Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor (inclusiv din chirii-n.red), cu exceptia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reținere la sursă a impozitului, este diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă, determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, diferența pozitivă dintre venitul brut și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la numărul de luni din anul fiscal prevăzut în contractul încheiat între părți, și nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut (…) în vigoare, în anul pentru care se stabileste contribuția”.

CASS din chirie nu poate depăși de 5 ori salariul mediu brut

Așadar, „traducând” această formulare stufoasă, este clar că se datorează, în continuare, CASS pentru veniturile obținute din închirierea caselor, dar nu pentru întregul venit, ci doar pentru 60 la sută din acesta (40 la sută se deduce, înainte de aplicarea cotei de 5,5 la sută). Pe de altă parte, valoarea totală a CASS din chirie nu poate depăși de 5 ori salariul mediu brut din anul respectiv. Acest indicator este utilizat în fiecare an la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. De exemplu, pentru anul 2016, câștigul salarial mediu brut a fost fixat la nivelul sumei de 2.681 lei, iar pentru 2017, la 3.131 de lei.

