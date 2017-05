În 14 iulie 2016, am primit decizia de la Comisia de expertiză medicală, cu încadrarea în gradul III de handicap. Nemulţumit, la 22 iulie 2016, am depus contestaţie. De atunci, nu am primit nici un răspuns. Comisia de la Arad zice că a trimis dosarul la Bucureşti şi nu au primit răspuns. Cei de la Bucureşti zic că au trimis răspunsul la Arad. Ce să fac? Nu există un termen legal pentru răspuns la astfel de contestaţii (Lutai Mihai, Arad)

Răspunde Av Adrian Cuculis: Termenul legal în care instituţiile statului trebuie să va răspundă la contestație nu este în niciun caz de un an de zile. Din păcate, în sistemul public, cele mai des întâlnite astfel de abuzuri provin de la casele judeţene de pensii şi de la comisiile medicale. Iată, și în acest caz, cele 45 de zile, în care ar fi trebuit să primiți un răspuns, au fost de mult depăşite. Pentru că, potrivit legii, termenul de rezolvare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia. Iar decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării. Ca urmare, aveţi dreptul de a-i acţiona în judecată, pentru emiterea răspunsului şi, evident, să le solicitaţi şi daune.

