Cuantumul ajutorului de deces a fost majorat? Tatăl meu a decedat la data de 4 februarie 2017. Am primit ajutorul de deces, în sumă de 2.681 de lei. Însă, am citit că, începând din acest an, ajutorul de deces a fost majorat la circa 3.000 de lei. Este adevărat? (Albent Liliana, București)

RĂSPUNS: Într-adevăr, cuantumul ajutorului de deces a fost majorat, de la 2.681 de lei, cât a fost în 2016, la 3.131 de lei. Dar, această majorare se aplică doar de la data de 20 februarie 2017, care este data intrării în vigoare a Legii nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017.

Potrivit legii, cuantumul ajutorului de deces se stabilește în funcție de câștigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru anul respectiv. Pentru anul 2017, acesta este de 3.131 lei.

Așadar, și ajutorul de deces este, începând din data de 20 februarie a.c, tot de 3.131 de lei, în cazul asiguratului sau al pensionarului și de 1.566 de lei, în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Citește și: Ajutorul de deces, majorat la 3.131 de lei; Mai mulți bani pentru înmormântare, după promulgarea bugetului