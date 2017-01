Curiozitati despre somn. Ce trebuie sa stii despre cele 8 ore petrecute zilnic in pat?

Desi medicina este extrem de dezvoltata, inca exista o multime de secrete pe care somnul ni le ascunde. Stim, in mod evident, ca somnul este esential pentru o viata sanatoasa si ca fara el am trece cu usurinta pe lista celor care nu mai traiesc, insa nu stim cu exactitate ce il face sa fie atat de important.

Lucrurile par a fi pe drumul cel bun, ultimii 25 de ani dezvaluind foarte multe lucruri extrem de interesante despre somn. Sunt atat de multe lucruri care depind de aceste 8 ore pe care le petrecem in pat, incat putem spune ca este cel mai important lucru din viata noastra.

Cei de la EXPERT-SALTELE.ro au facut o lista ce contine curiozitati despre somn, despre pat si despre saltele, numai bune de impartasit cu toata lumea.

Iata, asadar, cateva curiozitati cu adevarat impresionante despre somn:

1. 18 zile, 21 de ore si 40 de minute, atat a reusit o persoana sa reziste fara somn si fara sa moara. Cele aproape 19 zile nu au fost usoare, insa, in conditiile in care in toata aceasta perioada, persoana a avut halucinatii, vedere incetosata, pierderi de memorie si o multime de alte probleme. Concluzia la care a ajuns a fost simpla: pentru o viata sanatoasa trebuie sa dormi.

2. Un om normal nu poate rezista mai mult de 10 zile fara somn. Chiar daca recordul este de peste 18 zile, de regula, oamenii isi pierd viata dupa 10 zile de somn. Somnul este mai important, asadar, decat mancarea, in conditiile in care poti trai pana la 14 zile fara a manca nimic.

3. Cele mai multe ore de somn pierdute de-a lungul vietii nu sunt in perioada studentiei, atunci cand luam cluburile de noapte la picior, ci in perioada cand se naste un copil in familie. Parintii pierd aproape 750 de ore de somn in primul an. Este un sacrificiu care merita, totusi.

4. Lipsa somnului iti micsoreaza creierul. Conform unor studii, cei care sufera de insomnie au un creier mai mic si mai putina materie cenusie. Este unul dintre motivele pentru care insomnia trebuie sa fie privita ca o boala destul de grava.

5. Putem sa ne resetam ceasul biologic. Daca in cazul ceasurilor normale, resetarea se face prin apasarea unui buton sau prin rotirea unei rotite, in cazul corpului uman, resetarea se face prin utilizarea unei lumini foarte puternice in spatele genunchiului. Desi aparent nu are nicio logica, se pare ca este o solutie cat se poate de eficienta.

6. In timpul somnului, corpul produce hormoni foarte importanti pentru evolutia noastra. Este unul dintre principalele motive pentru care copiilor atunci cand sunt la cresa, gradinita sau la o scoala cu program prelungit au inclus in programul lor zilnic cateva ore de somn – vezi aici agregatorul de gradinite si alte unitati de invatamant.

7. Visele au o puternica legatura cu televizorul, computerul si telefonul pe care il folosim. Acest lucru este demonstrat de statistici. Astazi, aproximativ 12 % dintre oameni viseaza alb negru. Pare un procent destul de mare, insa in urma cu doar cateva zeci de ani, atunci cand nu existau televizoare, 75% dintre oameni visau alb negru.



8. Lipsa somnului poate duce la obezitate. Daca nu dormi suficient de mult sau daca nu te asiguri ca dormi atunci cand trebuie, te poti ingrasa. Lipsa somnului duce la un dezechilibru hormonal, ceea ce se traduce prin 900 de grame in plus, pe cantar, in fiecare saptamana.

9. Oamenii pot sa atipeasca cu ochii deschisi si sa nu realizeze acest lucru.

10. Visele nu pot fi retinute, decat in proportie de 10%. La doar 5 minute dupa trezire, amintirile din vis dispar in proportie de 50 % iar la 10 minute, visul a fost uitat in proportie de 90%.

11. Lipsa somnului are efecte similare cu alcoolul. Se pare ca 17 ore de nesomn duc la acelasi efect pe care il are o alcoolemie de 0.05% in sange. Asta nu inseamna ca lipsa somnului pe o perioada mai mare de timp poate sa duca la betie. Chiar si asa, insa, poate sa fie la fel de periculoasa ca si betia in trafic. Se pare ca unul din 6 accidente mortale sunt produse de lipsa somnului.

12. Omul doarme mai putin decat alte primate. Daca analizam somnul maimutelor, somnul babuinilor si a cimpanzeilor, descoperim ca acestea dorm peste 10 ore in fiecare zi.

13. Calitatea somnului depinde in mod direct de saltea. Acest lucru inseamna ca in prezent, dormim mai bine decat stramosii nostri, date fiind numeroasele saltele gandite special pentru o sustinere corecta a corpului asa cum sunt saltele cu arcuri impachetate sau cele cu spuma de memorie.

14. Conform cercetarilor facute in Marea Britanie, ceasul intern al oamenilor poate sa fie setat in asa fel incat sa putem ” functiona” corect fara somn, timp de 36 de ore. Se pare ca s-au facut teste pe soldati britanici, carora li s-au incorporat fibre subtiri in ochelari speciali, care ofera o lumina identica cu cea a rasaritului de soare. Sistemul a fost folosit de americani in timpul bombardamentelor din Kosovo.

Somnul este important, asadar, pentru fiecare dintre noi. Este un element pe care trebuie sa il protejam, deoarece este responsabil direct de sanatatea noastra.