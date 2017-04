Contestația la decizia de pensionare nu are un termen-limită de rezolvare? În octombrie 2016, am depus dosarul de pensionare, iar în decembrie 2016 am primit decizia. După peste 30 de ani de muncă (arhitect și profesor) mi s-a stabilit o pensie de doar 647 de lei. Nemulțumită, am făcut contestație, în termenul legal. Dar, nici până azi, nu am primit vreun răspuns. Ce să fac? (Cosinschi Crăița, București)

RĂSPUNS: Contestația la decizia de pensionare trebuie rezolvată în termenul-limită prevăzut de lege. Astfel, potrvit Legii 263/2010, termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării. Hotărârea comisiei de contestaţii se comunică persoanei în cauză şi casei teritoriale de pensii, în termen de cinci zile de la adoptare. Așadar, sesizați Casa Națională de Pensii și solicitați să oblige casa teritorială să vă comunice decizia. Dacă nici așa nu se rezolvă, nu vă rămâne decât calea instanței de judecată. Rețineți că nesoluţionarea contestaţiei sau necomunicarea în termenul legal a hotărârii comisiei de contestaţii nu împiedică accesul la justiţie. Potrivit legii, chiar dacă contestatorului nu i-a fost soluţionată contestaţia prin adoptarea unei hotărâri în cele 45 de zile de la data înregistrării acesteia sau nu i-a fost comunicată hotărârea, în termenul legal de cinci zile de la adoptare, acesta are dreptul de a formula o acţiune în instanţă.

