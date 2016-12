Dreptul de proprietate prin invocarea uzucapiunii este valabil și în cazul unor terenuri aflate în intravilan? În anul 1968, am cumpărat, cu chitanță de mână, un teren de 200 de metri patrați, situat în Sectorul 2. De atunci, plătesc impozit pentru acest teren, an de an, dar nu mi l-am trecut la Cadastru, pentru că nu am actul de proprietate pentru el. Cum pot să-l trec în proprietatea mea? Pot invoca dreptul de uzucapiune în aces caz?– Vasile Lungu, București

RĂSPUNS: Dreptul de proprietate prin invocarea uzucapiunii (prescripţia achizitivă) asupra unui imobil- teren sau casă- este reglementat de Codul Civil, precum și de Noul Cod de Procedură Civilă, care stabilește condițiile necesare pentru aplicarea acestor prevederi. Astfel, Potrivit Codului Civil, condiţiile pentru a invoca uzucapiuna sunt ca posesia să fie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar. În privința timpului cât trebuie să dureze posesia, legea prevede două situații: minim 30 de ani, respectiv 10-20 de ani. Uzucapiunea de 30 de ani se aplică în cazurile în care posesorul nu are un act translativ de proprietate (titlu) asupra bunului imobil pe care îl posedă. Uzucapiunea de 10-20 de ani se aplică atunci când posesorul posedă bunul în temeiul unui just titlu(un act translativ de proprietate, care provine de la o altă persoană decât adevăratul proprietar) şi este de bună-credinţă. Se aplică termenul de 10 ani în situaţia în care adevăratul proprietar locuieşte în raza teritorială a aceluiaşi tribunal judeţean unde se află imobilul. Se aplică termenul de 20 de ani dacă adevăratul proprietar locuieşte în raza teritorială a altui tribunal judeţean unde se află imobilul. Așadar, deși îndepliniți toate condițiile necesare, este indicat să consultați un avocat, care să vă formuleze acțiunea, solicitând dreptul de proprietate asupra terenului în cauză, prin invocarea uzucapiunii, pe care îl veți dobândi, cu siguranță.

Citește și: Dobândirea proprietății prin uzucapiune. Când și cum se aplică?