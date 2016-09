Fostul soț refuză să plătească pensia de întreținere, pentru fetița noatră

de 15 ani. Am deschis mai multe acțiuni în instanță, a fost și condamnat la un an de închisoare, cu suspendare. Dar, a ignorat inclusiv perioada de încercare, de trei ani, și nu mi-a plătit pensia. Am formulat plângeri la Parchet și la Poliție, dar a primit NUP la toate dosarele (din 2011,2012 și 2013), pe diferite motive (că nu are venituri, că nu e în țară, că s-a angajat să plătească etc). La dosarul penal din 2014, am primit răspuns că s-a clasat, deoarece „nu s-a constatat nicio faptă penală”, pentru că, potrivit martorilor, fostul soț se află în Grecia, unde nu se știe dacă și ce venituri are. Ce să fac? Cum pot obține pensia?-Rucsandri Teodora Gina, Suceava

Răspunde Av Adrian Cuculis (foto): Din cele expuse, reiese că, pe teritoriul României, aţi cam epuizat toate pârghiile legale. Dar, având în vedere că sentinţa judecătoriei, definitivă şi irevocabilă, reprezintă un veritabil titlu executoriu, vă puteţi adresa unui executor judecătoresc din Grecia, în vederea punerii în executare a titlului. Ministerul Justiţiei din România, având în vedere protocoalele internaţionale şi tratatele la care România este parte, are obligaţia, în materie de minori, să vă sprijine în punerea în executare a sentinţei. Pe de altă parte, în cazul în care sunteți nemulțumită de suma pe care instanța din România a stabilit-o pentru fostul soț, drept indemnizație lunară de întreținere a copilului, puteți să intentați o nouă acțiune, prin care să solicitați instanței din România o majorare a pensiei de intreținere, raportată la veniturile obținute de fostul soț, în Grecia! În ceea ce privește plângerea penală, nu-mi pot da seama de temeiul pentru care procurorul a clasat cauza, având în vedere că avem de-a face cu nerepsectarea unei hotărâri judecătoresti. Însă, și această ordonanță poate fi atacată. Aveți nevoie de un avocat.

