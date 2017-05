În anul 2004, am avut o intervenţie chirurgicală la sân. În 2016, pentru că boala s-a agravat, am suferit o operaţie de histerectomie totală (mi s-au scos complet organele genitale) şi am fost încadrată în gradul II accentuat de handicap. Anul acesta, însă, nu mi s-a mai acordat niciun grad de handicap. Este corect? Aşa prevede legea? (Mariana Jalbă, Bucureşti)

Răspunde Av Adrian Cuculis: Legea prevede verificarea periodică pentru menţinerea gradului de handicap. Astfel, potrivit legii, “Comisia pentru protectia persoanelor adulte cu handicap reevaluează periodic sau la sesizarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv, locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, încadrarea în grad şi tip de handicap, orientarea profesională, precum şi celelalte măsuri de protecţie a adulţilor cu handicap”. Însă, pentru ceea ce aţi suferit dvs, și anume, o histerectomie totală, nu este cazul de modificare a situaţiei. În acest caz, utilă mi-ar fi şi decizia inițială de încadrare în gradul 2 de handicap. Sau ați omis, cumva, să ne spuneți dacă aţi avut, totuși, termen de reverificare a stării de sănătate?. Dacă da, înseamnă că aţi omis și să vă prezentaţi la comisie, fiindcă numai astfel se putea anula dreptul dvs.

