Care este mai sănătos: laptele de vacă sau laptele de soia? Care sunt diferențele dintre laptele de soia şi cel de vacă, în special în ceea ce priveşte conţinutul de calciu, proteine şi vitamine? – Viorica Augustin, București

RĂSPUNS: Laptele de soia câștigă teren, în ultimul timp, și în rândul consumatorilor din România. Nutriţioniştii arată că cele două băuturi diferă destul de mult în ceea ce priveşte nutrienţii conţinuţi. De exemplu, laptele de soia, obţinut prin presarea boabelor, are un conţinut semnificativ mai redus de calciu. Dacă totuşi doriţi să înlocuiţi laptele de vacă, alegeţi variantele de lapte de soia îmbogăţite cu calciu, dar citiţi cu atenţie etichetele nutriţionale, deoarece procentul de calciu din acest tip de lapte poate varia între 80 şi 500 mg, în funcţie de sortimentul ales- spun nutriționiștii. Cât despre calciul absorbit, cel dintr-o ceşcă de lapte de vacă şi cel din una de soia îmbunătăţit cu carbonat de calciu este aproximativ acelaşi. ‘Pentru a obţine aceeaşi cantitate de calciu din lapte ce conţine fosfat tricalcic, va trebui să consumaţi o cantitate de produs mai mare cu 30%, deoarece această formă de calciu nu are aceeaşi biodisponibilitate şi nu este la fel de bine absorbită în organism, mai spun nutriţioniștii. Comparativ cu laptele de vacă, băutura obţinută din soia are mai puţine proteine şi riboflavină, dar şi un conţinut mai redus al vitaminelor A şi D. Proteinele din soia au în schimb beneficii cardiovasculare. Mai mult, băutura din soia nu conţine colesterol, dar grăsimea totală din soia este similară cu cea din laptele cu 2% grăsimi .

Citește și: Ce trebuie să consumi dacă ai colesterolul mare