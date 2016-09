Mircea Darie, din București, dar și alți cititori, ne întreabă cum se stabilește pensia de urmaș pentru soțul supraviețuitor, care este cuantumul acesteia și ce acte trebuie depuse la Casa de Pensii

Pensia de urmaş este reglementată de Legea pensiilor publice, nr. 263/2010. Potrivit legii, au dreptul la pensia de urmaș copiii și soțul supraviețuitor, dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii. Soțul supravietuitor are dreptul la pensia de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare și dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 10 ani.

Alte situații

De asemenea, soţul supravieţuitor are dreptul la pensia de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II și dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an. Pe de altă parte, soţul supravieţuitor are dreptul la pensia de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau tuberculozei şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională, pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie. Soţul supravieţuitor poate beneficia de pensia de urmaş, pe o perioadă de 6 luni de la dată decesului, dacă în această perioada nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie. În fine, soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la dată decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensia de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie.

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel: pentru un singur urmaş – 50%; pentru 2 urmaşi – 75%; pentru 3 sau mai mulţi urmaşi – 100%

Actele necesare

Acte necesare pentru obţinerea pensiei de urmaş: cerere tip; certificatul de deces (original şi copie), cauza decesului pentru susţinătorul decedat care nu are calitatea de pensionar; adeverinţă de studii pentru urmaşii copii peste vârstă de 16 ani; actul de identitate al solicitantului; carnet de muncă (original şi copie); livret militar (original şi copie); acte de stare civilă ale solicitantului şi ale urmaşilor din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul; talonul de pensie al decedatului.

Citește și: