“Soţia mea a murit în 2011. Am avut unele probleme, mai exact, un litigiu cu unul dintre succesori, așa că, abia în martie 2016, am primit decizia definitivă privind succesiunea, decizie prin care am fost obligat, în urma partajului între moştenitori, să-i dau persoanei în cauza o sultă de 15 miliaoane de lei vechi. Dar, persoana îmi face probleme în continuare, refuzând să ia banii. Din cauza asta, nu pot să fac cadastru la un alt imobil, rezultat tot din aceeaşi moştenire, dar din care persoana respectivă nu a primit nimic prin decizia de succesiune, este al meu 100%. Cei de la cadastru spun să rezolv intîi cu sulta. Însă, aşa cum spuneam, persoană refuză sistematic să ia banii și zice că vrea să continue procesele. Ce să fac?”- Gheorghe Zamfir, Bucureşti

Răspunde Av Adrian Cuculis (foto): În situaţia în care beneficiarul sultei refuză primirea acesteia, aveţi posibilitatea să apelaţi la procedura ofertei reale și să consemnaţi ceea ce datorează către creditorul care refuză plata. În acest sens, va recomandăm să apelați la un specialist în domeniu (avocat, notar).