Lichidatorul societății la care am lucrat refuză să-mi elibereze o adeverință privind anii în care am activat la acea societate. Casa de pensii nu mi-a luat în considerare perioada 1980-1992, când am lucrat, în grupa a- II-a, la IUT Bucureşti, aflat azi în faliment. Am găsit lichidatorul societății, dar, așa cum spuneam, acesta refuză să-mi dea adeverinţa. Cum pot să-l oblig?- Maria Făgăraş, Bucureşti

Răspunde Av Adrian Cuculis: Lichidatorul unei societăți comerciale este obligat, potrivit legii, să ia în primire și să păstreze, atât patrimoniul societății, cât și registrele ce i se incredințează de către administrator, precum si toate celelalte acte ale societatii. Dacă acesta refuză să furnizeze o informație sau un document celor îndreptățiți, el poate fi obligat s-o facă de către Judecătorul sindic, care supraveghează procedura falimentului, respectiv, reorganizarea societății respective. Așadar, adresați-vă judecătorului sindic în cauză. De asemenea, lichidatorul poate fi obligat să elibereze documentele respective și printr-o sentință judecătorească. Dar, pentru redactarea şi introducerea uneia sau alteia dintre cele două acţiuni, ar fi bine să contactaţi un avocat.

