Nepoata mea are 17 ani și are o fetiță de aproape doi ani. Nu primește alocație pentru copil, pentru că, zic autoritățile, încă nu are 18 ani. Toate cererile făcute în acest sens i-au fost respinse. Este corect?-Popa Janeta-Tulcea

RĂSPUNDE Av Adrian Cuculis (foto): Trebuie diferenţiat, mai întâi, între indemnizaţie pentru copil şi alocaţie pentru copil. În primul rând, alocaţia pentru copil este un drept al copilului și nu al dumneavoastră – drept pentru care contează cel mult vârsta copilului. Apoi, raportat la indemnizaţia pentru copil, trebuie văzut, în contextul legislației în vigoare, în ce măsură aţi urmat studii în ultimele 12 luni şi, de asemenea, trebuie văzut în ce măsură aţi beneficiat de indemnizație de şomaj, în ultima perioadă. Dacă nu aţi beneficiat de niciuna din cele două categorii, este posibil acesta să fie motivul pentru care vă este refuzată indemnizaţia. Dar, vă recomandăm să consultaţi un avocat, pentru a se individualiza situaţia dvs, şi apoi, în funcţie de aceasta, pentru a găsi o soluţie, pentru că, potrivit Legii nr. 61/1993, “alocaţia de stat este acordată tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit această vârstă şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, până la terminarea studiilor”.

Citește și: http://www.libertatea.ro/ultima-ora/alocatie-pentru-copii-nascuti-adoptati-1619416