Cancerul poate fi prevenit cu ajutorul unei alimentatii sanatoase, care sa contina si vitamina B17. In anul 1940, Dr. Ernst T. Krebs si fiul sau, Dr. E.T. Krebs, au publicat un document intitulat „The thesis unit or trophoblast of cancer”, in New York. In anii care au urmat, echipa formata din tata si fiu a cercetat cancerul, posibilitatea ca maladia ar putea rezulta dintr-o deficienta in vitamine. La inceputul anilor 1950, cei doi au luat in serios presupunerea ca maladia canceroasa este cauzata de lipsa unui compus alimentar esential, care lipseste din dieta moderna a omului, identificat ca parte a unei familii de nitriloside, care se gaseste in mai mult de 1200 de plante comestibile. Ei au aflat apoi de existența Regatului Hunza, in muntii Himalaya, in nordul Pakistanului, unde nu exista nicio persoana bolnava de cancer.

Ce este vitamina B17?

Medicii Krebs stiau ca oamenii din zona au consumat cantitati impresionante de caise, dar ei nu au crezut ca fructul continea substanțe care pot lupta cu cancerul. Insa apoi au aflat ca populatia din Himalaya consuma si samburii de caise, bogate in nitriloside! Nitrilosidele se gasesc in semintele de caise, mere, mei, fasole germinata, hrisca, inclusiv in migdale amare. Doctorii Krebs au putut extrage unele glicozide din plante care contineau nitroloside si in cele din urma au facut o cerere de brevet pentru procesul de productie a metabolitului format prin aceste glicozide, pentru utilizarea clinica. El a numit aceasta substanta Laetrile, adica vitamina B17. Astfel, vitamina B17 este o substanta naturala glucozida derivata din samburii de caise.

Suplimentele cu vitamina B17, de ajutor

Vitamina B17 este ingredientul principal al unor suplimente alimentare utile bolnavilor de cancer. Onconovical este un produs 100% natural, din plante, care in fara de aceasta vitamina contine si plante aromatice occidentale eficiente pentru imbunatatirea sanatatii intregului organism. Astfel, Onconovical contine plante aromatice, pe care chinezii le-au folosit in tratarea nodulilor, a inflamatiilor, dar si in tratarea cancerului de san, de plamani si stomacal.

Ce alte ingrediente mai contine Onconovical, pentru lupta cu cancerul si mentinerea sanatatii?

In componenta Onconovical intra extract de usturoi, unul dintre cele mai cunoscute remedii naturale contra cancerului. Usturoiul ucide celulele canceroase datorita efectului sau puternic antioxidant, dar si pentru ca are un continut de substante deosebit de puternice impotriva cancerului, spune Institutul American de Cercetare pentru Cancer. Reduce procesul de inmultire a celulelor canceroase si incetineste cresterea tumorilor.

Vascul este un alt ingredient continut in aceste suplimente, fiind util pentru ca reduce simptomele in cazul pcientilor care au efecte secundare, in tratamentele anticancer, precum greata, varsaturile, cat si starile depresive. Intareste si imunitatea organismului.

Polenul, un alt ingredient, reduce daunele cromozomiale induse celulelor sanatoase de medicamente si chimioterapie, potrivit unui studiu publicat in numarul din septembrie 2010 al revistei „European Journal of Medicinal Chemistry”. Cercetatorii spun ca polenul poate inhiba productia de celule care provoaca leucemie.

Turmericul, un alt ingredient din Onconovical, poate opri dezvoltarea cancerului, dar are si proprietati antiinflamatoare. Curcumina, ingredientul activ din turmeric, cu proprietati antioxidante puternice, este cea care ajuta la prevenirea mai multor forme de cancer.

Planta Astragalus, un alt ingredient, restabileste functia imuna la peste 90% din bolnavii de cancer sau cu alte afectiuni grave. Pe parcursul unui studiu, bolnavii de cancer care au primit suplimente de Astragalus s-au recuperat mai repede.

Orzul verde se gaseste, de asemenea, in aceste suplimente, fiind de ajutor deoarece creste capacitatea organismului de a lupta impotriva radicalilor liberi, previne noi tumori canceroase si stopeaza metastazele.

Pepenele galben amar, extract care se regaseste in produs, poate distruge celulele canceroase in cancer de san si previne cresterea si raspandirea tumorilor. Pepenele galben amar (Momordica charantia) este un tip de fruct comestibil, medicinal, originar din Asia, utilizat in medicina traditionala contra colicilor, a febrei, dar si in cazul unor boli ale pielii.

Ciupercile Reishi si aronia (un fruct salbatic originar din America de Nord) sunt alte ingrediente care ajuta in lupta cu cancerul, fara sa aiba efecte toxice asupra corpului.

Opuntia Ficus Indica este o specie de cactus intepator care reduce riscul aparitiei tumorilor, pentru ca lupt cu stresul oxidativ. Oamenii de stiinta au gasit o legatura intre dieta bogata in cactus si un risc redus de boli asociate cu stresul oxidativ, cum ar fi diabetul, cancerul, bolile cardiovasculare si cele neurodegenerative.

Zeolitul sau zeolitii sunt un grup de minerale poroase naturale, care provin din roca vulcanica si cenusa. Conform informatiilor din patentul american pentru cancer cu nr. 6288045, zeolitul, atunci cand este atras in celulele canceroase, poate sa activeze gena P21 care ii comanda unei celule canceroase sa moara.

Onconovical a ales aceste plante pentru a avea cele mai bune rezultate, fiind 100% natural!

MAI MULTE DETALII SI INFORMATII MEDICALE LA TEL. 0723.269.701 SAU PE www.onconovical.ro