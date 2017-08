Aveți dureri cauzate de inflamații și artrită? V-ați dori să găsiți un produs care vă ajută să vă mențineți sănătatea articulațiilor? Ați vrea ca acest produs prin acțiunea sa să refacă cartilajele, tendoanele, ligamentele și să stimuleze formarea celulelor noi cartilaginoase? Ei bine, dorința vă este îndeplinită.

Echipa magazinului online bioo.ro vă pune la dispoziție două produse inovatoare, care vor juca un rol extrem de important în rezolvarea problemelor dvs. de sănătate. Despre ce produse este vorba? Despre Lyprinol și CH Alpha Plus.

Lyprinol este un extract stabilizat de lipide marine naturale, supranumit și „miracolul din apa mărilor”. Acesta este o combinație rară de peste 90 de grupuri de lipide și acizi grași polisaturați cu Omega 3. Cercetările clinice realizate au demonstrat că acest extract este un foarte puternic anti-inflamator natural.

Lyprinolul este singurul produs din lume care este fabricat printr-un procedeu unic. Este un procedeu tehnologic brevenat, stabilizat CO2. Este utilizat sub denumirea de PCSO-524, cu rezultate revoluționare.Lyprinol poate fi luat de către persoanele care au sensibilitate articulară, rigiditate dimineața, cărora li s-a pus diagnosticul de artrită reumatoidă, osteoartrită, cărora li se umflă zilnic mâinile sau picioarele.

Acest propus este 100% natural, nu are contraindicații sau efecte adverse și este utilizat la nivel mondial de peste 30 de ani (Australia, Asia, Europa, Canada, USA, ). Este rezultatul numeroaselor studii clinice realizate în universități renumite. Acesta a fost descoperit după ce oamenii de știință au realizat studii asupra populației maori, din Noua Zeelandă. Principalele caracteristici ale acestei populații find longevitatea și vitalitatea dar, în special, lipsa bolilor inflamatorii, articulare, reumatice.

În plus, Lyprinol are și alte beneficii care merită menționate:

– contribuie la menținerea sănătății sistemului osos;

-joacă un rol important în menținerea și îmbunătățirea sănătății articulațiilor;

-odată administrat ajută la buna funcționare a sistemului respirator;

-organismul aflat în stare de covalescență se va recupera mult mai rapid după administrarea acestui produs natural;

-menține sănătatea membranei celulare și are un rol important în protejarea membranei contra acțiunii toxice a radicalilor liberi;

-ajută organismul în cazul existenței unor tulburări inflamatorii;

-sănătatea sistemului endocrin, limfatic și imunitar este îmbunătățită datorită acestui extract de lipide marine naturale;

-contribuie la menținerea sănătății sistemului muscular și tegumentar (piele și mușchi);

-are un rol important în menținerea sănătății sistemului nervos ( SNC, celule nervoase,vedere, creier)etc.

Acestea sunt doar câteva din beneficiile administrării acestui produs 100% natural. În plus, dacă veți lua Lyprinol veți scăpa de durerile cauze de inflamații și artrită, veți respira mai bine, deoarece căile respiratorii vi se vor elibera, inflamația de la nivelul lor normalizându-se, iar creierul va funcționa mai bine. Veți simți o stare de bine ce vă va da poftă de viață.

Lyprinol nu este însă singurul produs care vă poate oferi o stare de bine. Și CH Alpha Plus are un rol important în îmbunătățirea sănătății dvs.

Acest produs este un colagen lichid cu multiple beneficii asupra organismului. Este produs revoluționar pe piața suplimentelor naturale pe bază de colagen. Are o formulă biocompatibilă cu genomul uman, care completată de vitamina C are scopul de a stimula procesul de formare a colagenului în organism. Astfel, CH Alpha Plus poate fi administrat pentru:

– a vă reface cartilajele afectate;

– a vă stimula formarea de noi celule cartilaginoase;

De asemenea, el joacă un rol important în reconstrucția matricei conjunctive extracelulare; crește concentrația de colagen si proteoglicani din organism, dacă este administrat zilnic; asigură sănatatea articulațiilor, oaselor, ligamentelor, tendoanelor, vaselor de sânge; reglează metabolismul, neutralizează radicalii liberi și stresul oxidativ; întărește sistemul imunitar; diminuează durerile, îmbunătățește mobilitatea, flexibilitatea și rezistența, performanțele fizice și calitatea vieții.

Este un produs recomandat persoanelor care suferă de coxartroză, gonartroză sau reumatism, deoarece reduce disconfortul cauzat de aceste afecțiuni.

Datorită faptului că este un produs lichid, este asimilat rapid de organism, iar efectele sunt vizibile mult mai repede. Se poate lua câte o fiolă pe zi în orice moment al zilei.

Se spune că sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic. De aceea, Lyprinol și CH Alpha Plus pot fi soluția ideală pentru îmbunătățirea vizibilă a calității vieții. Nimic nu este mai important decât o viață lipsită de orice de fel de durere.

Așadar, profiți de beneficiile extraordinare ale acestor produse 100% naturale și achiziționați pachetul de câte două bucăți, pentru a vă bucura de transport gratuit. Beneficiind de gratuitate veți avea astfel parte de un preț mai mic la fiecare dintre aceste două produse.