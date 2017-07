La sfârșitul lunii iunie ac, am primit la Asociația de proprietari nr 88, de pe Str Hipodrom nr 33, Bloc I, o adresă de la firma care ne furnizează apa, și anume, Compania de Utilitati Publice- Dunărea Brăila, că avem de plată penalități pentru restanțe vechi, din 2005-2007, în valoare de peste 400 de milioane de lei vechi. Nu știm motivul, dar noi am plătit tot ce aveam de plătit în anii din urmă (iclusiv, am executat silit un rău platnic din bloc) și suntem cu plățile la zi. Ce să facem? (Aurelia Sidorov Brăila)

Răspunde Av Adrian Cuculis: În primul rând, nu trebuie să intrați în panică. Dacă nu ați mai fost notificați între timp despre aceste penalități, datoria invocată este prescrisă, deci nu trebuie să plătiți absolut nimic. Desigur, va fi necesar să faceți fie o contestație la executare, dacă au început executarea silită, fie o acțiune în constatarea prescripției dreptului. Din păcate, problema doar în instnță se va putea rezolva, așa că aveți nevoie de ajutorul unui avocat.

