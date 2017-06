Am primit de la Casă Judeţeană de Pensii o scrisoare prin care mă anunţă că Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Fotei de Muncă Teleorman mi-a pus poprire pe pensie. (Este o poveste mai complicată. În 2011, am fost disponibilizaţi de la CFR, am trecut în şomaj, apoi m-am pensionat medical s.a.m.d.) Întrebarea mea este dacă AJOFM are dreptul să-mi pună poprire pe pensie, fără să aibă o decizie a unei instanţe sau a unui executor judecătoresc? (Letnic Ştefan, Teleorman)

Răspunde Av Adrian Cuculis: Actele eliberate în acest sens de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Fotei de Muncă Teleorman consitutie titluri executorii, conform legii, ce se recuperează prin organele proprii de executare. Prin urmare, nu este nevoie de un executor judecătoresc sau de o instanţă, pentru a fi puse în executare. Dar, pentru a vedea cum vă puteţi apăra de poprirea instituită de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Fotei de Muncă Teleorman, trebuie să consultaţi un avocat, căruia să-i prezentaţi toate ănformațiile și toate actele de executare silită primite de dumneavoastră.

