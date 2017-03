Putem sa prevenim Stroke-ul si infarctul miocardic!

Solutia se gaseste la Centrul Biosistem, aparatul Wiwe!

In Uniunea Europeana aparatul Wiwe este clasificat ca instrument medical de diagnosticare.

Estimeaza independent riscul de stop cardiac si riscul de Stroke, cauzat de fibrilatia atriala brusca.

WIWE nu numai ca masoara, dar atrage atentia asupra fibrilatiei atriale in afara parametrilor normali de EKG, si stadiul miocardic, intr-un mod unic in lume!

Analizeaza cu o precizie de 98 % algoritmul.

WIWE este adecvat pentru analiza de risc a fibratiei atriale si a eterogenitatii ventriculare, care pot conduce la aparitia Stroke-ului si a mortii subtile cardiace.

WIWE se poate folosi de oricine pentru a inregista un EKG, dar factorul de risc întocmit de el a fost optimizat pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, ca atare rezultatele nu sunt relevante la persoanele mai tinere.

Persoanele cu pacemaker pot folosii WIWE, cele două aparate nu interferează reciproc.

In februarie 2017 a deschis portile Centrul de Intretinere a Sanatatii Biosistem (Bucuresti, str. Constantin Balacescu nr.1, intersectia cu str. Witting, la 3 minute de Gara de Nord), care incearca cu cele mai moderne echipamente medicale si aparate medicale complementare sa ajutae locuitorii Romaniei sa-si imbunatateasca sanatatea. Aparatul Wiwe este disponibil din luna martie a acestui an. In cazul in care doriti mai multe informatii sau sa efectuati analize, accesati link-ul de mai jos:

http://centrul-biosistem.ro/wiwe/