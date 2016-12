Cele mai bune rețete de Sărbători de la cei 3 «Chefi la cuțite»

Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea ne-au dezvăluit care sunt mâncărurile lor preferate de Sărbători.

Cătălin Scărlătescu: Piftie de porc

“Mă știți mare amator de pește și fructe de mare, însă oricât de mult mi-ar plăcea ele, de sărbători aleg mereu preparatele tradiționale. Pentru mine, Sărbătorile de iarnă vin cu carne de porc, salată boeuf, piftie, cozonaci, așa cum eram obișnuit în copilărie, când bunica era responsabilă cu prepararea acestor bunătăți. Țin minte că îmi plăcea foarte mult piftia făcută de ea și a rămas una dintre mâncărurile favorite. Și am și un pont pentru voi: folosiți mult usturoi și nu vă feriți de urechile de porc!”, ne-a mărturisit celebrul chef de la Antena 1.

Ingrediente: 500 g pulpă de porc, 500 g picioare de porc, 1 kg cap de porc, neapărat urechi, 2 morcovi mari, o rădăcină de păstârnac, o ceapă, sare, piper boabe, 1-2 capățâni de usturoi pisat.

Preparare: pârlim picioarele și capul de porc, apoi le radem cu lama cuțitului și le spălăm. Se pune toată carnea la fiert, se ia spuma, apoi se adaugă zarzavatul (morcovii, păstârnacul, ceapa), sare și piper. Se lasă să fiarbă până se desprinde carnea de pe oase. Dezosăm carnea, o tăiem și o punem în castrone. Se poate lăsa și puțin morcov, pentru culoare. Curățăm usturoiul și-l pisăm bine de tot – puneți mult usturoi, fiți generoși!-, apoi îl amestecăm cu 100 ml supă. Strecurăm supa și adăugăm în ea zeama cu usturoiul pisat, umplem castroanele cu zeamă și le punem la frigider.

Florin Dumitrescu: Tartă cu cătină

“Vă propun un desert atipic. E vorba despre o tartă cu cătină, o rețetă pe care am prezentat-o în cartea mea, «Gătește cu mine», și pe care vă invit să o încercați anul acesta când faceți meniul de Sărbătoare. Cătina a apărut în viața mea din dorința de a le oferi ce e mai bun soției și fiicelor mele. Cătina reprezintă o doză de sănătate pe care noi, cei din familia Dumitrescu o luăm zilnic, și care a devenit un ritual la fel de important precum spălatul pe dinți sau plimbarea în patru. Fiecare dintre noi o consumă, fie cu miere, fie sub formă de sirop”, ne-a povestit chef Dumitrescu.

Ingrediente: pentru aluat – 400 g făină, 200 g unt, o linguriță de sare, o lingură de zahăr; pentru cremă – 150 g făină, 4 gălbenușuri, 500 ml lapte, un baton de vanilie, 100 g zahăr, două borcane mari de miere cu cătină.

Preparare: untul la temperatura camerei (lăsați-l cam 45 de minute) se amestecă bine cu făina, sarea și zahărul, până obținem un aluat omogen, pe care apoi îl punem la frigider, iar între timp pregătim crema de vanilie. Se pun la fiert laptele și semințele din batonul de vanilie. Batem gălbenușurile cu zahărul până obținem o cremă lucioasă, după care adăugăm făina treptat și amestecăm. Temperăm ouăle bătute cu câteva polonice din laptele fiert, apoi turnăm totul înapoi în oală și fierbem în continuare la foc mic, amestecând cu un tel, cu grijă, să nu se afume crema. Când e gata, lăsăm crema la răcit.

Scoatem aluatul din frigider și îl întindem pe o suprafață de lucru acoperită cu făină, până când obținem o foaie întinsă de circa 2 cm grosime și având diametrul cu 2 cm mai mare decât tava în care vom pune tarta. Punem aluatul în tavă și rupem ușor excesul de pe margine, apoi băgăm tava la frigider pentru 15 minute.

Încingem cuptorul la 150 de grade C. Punem peste aluat o hârtie de copt, iar peste hârtie, fasole boabe (vor împiedica aluatul să crească). Coacem 20 de minute la 180 de grade C. După ce avem aluatul de tartă copt și crema rece, putem să scurgem cătina din borcane – să nu aruncați mierea, o puteți folosi pentru alte rețete! Umplem aluatul cu crema de vanilie, turnăm peste ea cremă cătina și e gata! Acum, avem o tartă delicioasă, iar cătina își păstrează toate proprietățile, pentru că nu este tratată termic. Tăiați tarta felii și savurați-o împreună cu cei dragi!

Pont: puteți să folosiți aceleași cantități și pentru mini tarte, dacă aveți forme mici.

Sorin Bontea: Sarmale



“Pentru mine, Sărbătorile înseamnă familie și tradiție, prin urmare, meniul pe care îl aleg în fiecare an este cel cu care sunt obișnuiți toți românii. Nu ne lipsesc friptura de porc, sarmalele, piftia, iar mai nou, fiica mea Miruna a început să ne delecteze cu deserturi pregătite chiar de ea. Mă surprinde câtă imaginație are și ce dulciuri bune face, așa că și anul acesta de Crăciun desertul va fi responsabilitatea ei! Dacă ar fi însă să aleg un preparat favorit de pe masa de Sărbători, m-aș opri la sarmale. Soția mea face sarmalele exact așa cum îmi plac mie. Nu foarte grase, cu ceva sos, pentru că nu-mi plac sarmalele uscate. Și reușește de fiecare dată să mă facă să spun că am mâncat cele mai bune sarmale din lume!”, ni s-a destăinuit chef Bontea.

Ingrediente: 2-3 kg varză acră (în funcție de câtă varză preferați printre sărmăluțe), 600 g carne tocată de porc și de vită (amestec), o jumătate de ceșcuță de orez, 200 g ceapă, ulei pentru prăjit, costiță afumată, 2-3 linguri de bulion, 2-3 frunze de dafin, cimbru, mărar, sare, piper.

Preparare: se curăță varza de frunzele exterioare și de cotoare și se aleg foile în care se va împacheta carnea. Dacă varza este prea acră sau prea sărată, se spală frunzele în apă calduță sau se pun la desărat cu o oră înainte. Se curăță ceapa, se spală și se toacă mărunt, după care se pune la călit în puțin ulei, la foc mic, până când devine sticloasă. Se adaugă orezul spălat în prealabil. Se lasă la foc mic două minute, amestecând continuu. Punem carnea într-un caston mare, apoi adăugăm ceapa și orezul călite mai devreme, piper măcinat, cimbru uscat, mărar tocat. Punem la acest amestec și o ceșcuță de apă rece, care are rolul de a frăgezi carnea. Pentru culoare, unii pun în această compoziție și o lingură de bulion, eu nu, dar puteți pune dacă doriți. Dacă varza este sărată, aveți grijă câtă sare puneți în amestec (cât mai puțină). Se ia compoziție de mărimea unei nuci și se pune pe o frunză de varză, care se rulează cu marginile în interior.

Frunzele de varză mai mici se opresc și se toacă solzișori, care se presară pe fundul cratiței. Peste ele se așază sarmalele și costița – un rând de sarmale, unul de costiță. Ultimul strat va fi de varză tocată. Peste toate acestea se toarnă bulionul amestecat cu un pic de apă, frunzele de dafin și câteva boabe de piper. Se lasă la fiert, la foc mic, timp de două ore. Din când în când, se mai completează cu apă și se învârte oala, ca să nu se lipească sarmalele.