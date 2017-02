Românii din Marea Britanie transferă iubire! Doua treimi dintre aceștia trimit bani acasă pentru familii

De Valentine’s Day sau de Dragobete (pentru cei care preferă versiunea autohtonă), TransferGo vă ajută să trimiteţi acasă puţină iubire! Pentru că, până la urmă, la asta se rezumă lucrurile. Banii sunt de fapt o manifestare a gijii pe care le-o purtați celor dragi, a dragostei și a gândurilor îndreptate spre ei, nu-i așa?

Mulţi dintre cei care au ales să muncească peste hotare au plecat pentru că şi-au dorit mai mult decât le putea oferi România, atât lor, cât şi celor dragi. Ştim pe pielea noastră că nivelul de trai din România este mult sub cel din statele vest-europene. Ceea ce credem, însă, că merită menţionat este faptul că o parte însemnată a banilor pe care migranţii îi câştigă în străinătate se întorc în ţările de unde au plecat. O arată şi statisticile oficiale. Românii plecaţi la muncă sunt adesea alintaţi de presă drept cei mai mari “investitori străini” ai ţării. Un fond sau o multinaţională poate sau nu să investească în România, în funcţie de obiective, de context, de randamente, de strategii de business şi tot aşa. Pe de altă parte, banii pe care îi trimit acasă cei care muncesc în străinătate sunt o constantă. Vorbim de miliarde bune de euro şi, poate mai important, vorbim de sume care cresc de la an la an, chiar şi în perioade de criză.

Din datele primite de la compania de transfer internațional de bani online, cei mai mulţi dintre oamenii plecați la muncă în străinătate aleg serviciile TransferGo pentru a ajuta, după posibilităţi, familia rămasă în ţară. Mai exact, în jur de două treimi dintre clienţi trimit bani în România pentru părinţi, copii sau rude apropiate sau pun ca referință de transfer “spijinirea familiei”.

”Majoritatea migranţilor nu au plecat departe de casă pentru a se îmbogăţi, pentru a-şi ridica vile cu multe camere şi garaje pentru maşini de lux. Nu îşi dau banii pe vacanţe extravagante, bijuterii de lux sau ultimul răgnet de pe piaţa gadget-urilor”, spun reprezentanții TransfeGo. Cei mai mulţi dintre ei se gândesc la cei dragi, așa încât multe tranferuri au ca destinatari membri ai familie.

Pentru că e februarie, luna în care sărbătorim iubirea, TransferGo a decis, alături de un post radio cunoscut din România, să deruleze o campanie specială, dedicată Valentine’s Day. Sunt premii de 100 de euro, în fiecare dimineaţă, pentru cea mai bună declaraţie de dragoste. Mai mult, cei care îşi agaţă lacătul iubirii în această campanie au şansa de a pleca împreună cu jumătatea mai bună la Paris, cea mai romantică destinaţie de pe glob.

“Eforturile TransferGo nu se limitează, însă, la astfel de campanii ocazionale”, spun reprezentanții companiei. ”Echipa noastră înţelege cât de dificil este să laşi totul în urmă. La fel cum mulţi dintre voi fac eforturi, lună de lună, să trimită nişte bani în plus acasă, la fel şi noi ne preocupăm constant să vă uşurăm această muncă”, adaugă ei. De aceea, TransferGo și-a propus ca măcar felia ce ține de ei, respectiv transferul de bani, să meargă fără nicio problemă. ”Banii se trimit rapid şi la costuri foarte mici, aşa încât să le puteţi face o bucurie celor de acasă fără niciun efort”, asigură ei.