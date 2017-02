Se poate cumula pensia cu salariul, dacă sunt acționar la o societate? Iată despre ce este vorba. Am 60 de ani, dar am ieşit la pensie , pentru că am lucrat în grupa I şi II. Totodată, sunt membru fondator la o societate, unde am lucrat de la înfiinţare, în 2008. Acţionari sunt două persoane fizice şi eu, din partea sindicatului. Întrebarea este dacă, în paralel cu pensia, pot să lucrez în continuare la această societate. (Nicolae Georgescu, Piteşti)

Răspunde Av Adrian Cuculis: Se poate cumula pensia cu salariul. Dacă o să studiaţi Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, actul normativ care nu vă interzice un eventual cumul dintre pensie şi salariu, atât timp cât activitatea din câmpul muncii este una cu asigurare obligatorie, o să realizaţi că vă puteţi bucura de acest drept. Dacă vă este refuzat de casa de pensii, atunci este de recomandat

