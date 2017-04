Subvenţiile acordate de Casa de Sănătate trebuie să ajungă la bolnavi sau la firmele furnizoare de aparatură medicală? Am comandat o proteză auditivă la o firma de specialitate din localitatea Balş şi am solicitat un sprijin financiar, potrivit legii, de la Casa de Sănătate. Proteza pe care am ales-o costa 2.400 de lei. Casa de Sănătate a acordat un ajutor în cuantum de 973 de lei. Când ne-am dus să ridicăm aparatul, firma ne-a dat unul de 3.400 de lei și ne-a luat toți cei 2.400 de lei. E legal? Noi credeam că cei 973 de lei acordaţi de Casa de Sănătate se vor scădea din preţul de 2.400 de lei. (Popescu Livia, Balş)

Răspunde Av Adrian Cuculis: Cazul dumneavoastră trebuie lămurit, în primul rând, cu firma de la care ați achiziţionat proteza, deoarece trebuie, mai întâi, să vă lămurească despre preţul exact al obiectului pe care l-ați primit, astfel cum îl au ei la vânzare (2400 lei sau 3400 lei). În momentul în care aveţi această informaţie, se poate şti exact dacă s-a procedat legal, sau din contră. Dacă vi s-a dat un alt produs decât cel pentru care dv ați optat și pentru care ați solictat sprijinul financiar de la Casa de Sănătate, puteți introduce o acţiune în justiţie, împotriva firmei respective, pentru a vă recupera diferența de bani. Practic, subvenţiile acordate de Casa de Sănătate, adică, ajutoarele financiare, trebuie să ajungă la cei care le solicită, adică la bolnavii care sunt asigurați îm sistemul de sănătate.

