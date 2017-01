Am un proces cu rudele mele, care mi-au luat actele, au păcălit-o pe soţie să semneze şi mi-au vândut casa. Acum, eu am făcut acţiune în instanță, pentru anularea contractului de vânzare-cumpărare. Dar, instanţa îmi cere o taxă judiciară de timbre, de 3.200 de lei. Eu am o pensie de doar 1.200 de lei, nu am de unde să dau atâţia bani. Nu pot fi scutit de această taxa de timbru?- Bordei Petre, Novaci

Răspunde Av Adrian Cuculis: Scutirea de a achita o taxă judiciară de timbru se poate face printr-o acţiune numită „Ajutor public judiciar.” Dacă nu vă descurcaţi singur în obţinerea scutirii de a plăti taxa judiciară de timbru, va recomand să consultaţi un avocat. Trebuiesc îndeplinite, cumulativ, mai multe condiţii prevăzute de Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 80/2013 . Însă, pentru o pensie de 1200 de lei, nu veţi reuşi, probabil, decât să obţineţi o eşalonare a plății, în maxim 3 rate.

