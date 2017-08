Am lucrat la o firmă, 3 ani de zile, în care am fost pontat 2 zile, 4 zile, 5 zile, 6 zile etc. Doar în două sau trei luni, în toți acesti ani, am fost pontat normal, și anume, circa 20 de zile. Învațați-mă unde să mă adresez pentru a recupera anii pierduti la această firmă. La ce instituții pot apela? Cum să îl fac pe acest patron să-mi plăteasca taxele la stat? Va rog să-mi dati răspunsul în ziarul dumneavoastră și să mă anunțați când v-a fi publicat. ( Ionescu Ion, Bragadiru)

Răspunde Av Adrian Cuculis: În principal, observ ca sunteți la limita termenului de prescripție, deci vă sfătuiesc, că urgent, ar fi bine să îl puneți în întârziere pe angajatorul dumneavoastră, fie direct prin cererea de chemare în judecată, fie printr-o notificare făcută printr-un profesionist în domeniu. De asemenea, trebuie să sesizați, în scris, Inspectoratul Teritorial de Muncă. Ulterior, cu probe scrise, cu martori s.a.m.d, puteți să furnizați dovezile necesare, referitoare la pontaj, și astfel, să câștigați procesul, obligându-l pe angajator să vă plătească taxele și să vă acorde despăgubirile prevăzute de lege.

