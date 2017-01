Ultima pensie a decedatului cine are dreptul s-o încaseze? Mama mea a decedat anul trecut, în luna noiembrie. Am apelat la o firmă de pompe funebre, care a încasat, în numele meu, ajutorul de înmormântare. Dar, nu am primit și pensia mamei, pe ultima lună. Mi s-a spus că o primesc în decembrie, apoi că în ianuarie. Ceva nu e în regulă. Este corect să fiu amânată aşa? ( Voicu Nina, Bucureşti)

Răspunde Av Adrian Cuculis: Ultima pensie a decedatului, precum și alte drepturi bănești ale acestuia, neâncasate până la data decesului, revin, conform Art 97 (1), din Legea nr 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale „ soțului supravietuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun”. Solicitarea pentru a încasa ultima pensie a decedatului se face către Casa teritorială de pensii şi trebuie să conţină anumite acte, inclusiv, certificatul de deces. Cu siguranţă, o să fie încasată de dumneavoastră suma respectivă, însă, în caz contrar, puteţi chema în judecată Casa de pensii, pentru nerespectarea drepturilor dumneavoastră, prevăzute de Legea nr 19/2000. Dar, atenție, trebuie să evitați împlinirea termenului de prescripție. Așadar, dacă ajungeți în situația de a apela la instanța de judecată, aveți nevoie de ajutorul uni avocat.

