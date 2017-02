Un bolnav psihic are dreptul la vreun ajutor din partea statului? Întreb asta pentru că mă confrunt cu o situație foarte dificilă. Iată de dspre ce-i vorba. Ambii părinţi au decedat, iar în casa părintească a rămas fratele meu singur, care este bolnav psihic. Eu sunt bătrână și bolnavă și nu îl pot interna în spital, pentru că e foarte violent şi nu vrea. Nu are niciun fel de venit, nu are bani nici de lemne de foc. De la primărie mi s-a spus că nu poate primi ajutor social, pentru că nu are niciun fel de acte medicale. Ce să fac? (Ion Angela, Galaţi)

Răspunde Av Adrian Cuculis: Un bolnav psihic nu trebuie neglijat nici de familie, nici de autorități. În situația dv, în primul rând, trebuie demonstrat faptul că respectiva persoană este cu adevărat bolnavă psihic. Acest lucru nu se poate face decât cu un certificat medical, emis de un doctor specialist în domeniu. Ulterior emiterii acestui certificat medical, se va stabili procedura de urmat- ajutor social de la primărie, internare într-un serviciu de sănătate (voluntară sau nevoluntară), precum şi toate formalitățile ce trebuiesc îndeplinite, iar acestea nu sunt puține. Dacă nu va descurcaţi, consultaţi un avocat pentru a vă îndruma, astfel încât toate drepturile dumneavoastră şi ale respectivei persoane să fie respectate.