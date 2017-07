Pepenele e mai răcoritor decât limonada și dulce cât să ne satisfacă pofta de desert, hidratant, plin de minerale și atât de versatil încât poate fi transformat în salată, supă sau aperitiv, poate fi făcut înghețată sau… murat. Descoperă cum să faci preparate delicioase din fructul-vedetă al sezonului. Iată 13 rețete răcoritoare cu pepene.

Supă rece de pepene galben/VIDEO

Ingrediente: 1,5 kg de pepene galben, două linguri de sherry, o lingură de oțet balsamic, o lingură de mentă proaspătă, tocată, câteva felii de șuncă de Parma.

Preparare: pepenele curățat se taie bucăți și se pune într-un blender cu 100 ml apă rece, cherry, oțet și mentă și se pasează până se obține un amestec omogen, cremos. Se toarnă într-un castron, se acoperă și se lasă la frigider cel puțin 4 ore. Cu o jumătate de oră înainte de servire, se aduce la temperatura camerei. Se ornează cu șuncă și mentă.

Salată cu ruccola

Ingrediente: 10 g ruccola, 100 g prosciutto feliat, o jumătate de pepene galben, sticksuri, ulei, oțet balsamic.

Preparare: se curăță pepenele și se fac biluțe din miez cu ajutorul unei lingurițe rotunde (cea specială de înghețată e potrivită). Se pun în pahare, alternativ, pepene, ruccola și felii de prosciutto, se stropesc cu puțin ulei și oțet și se servesc cu sticksuri învelite în prosciutto.

Înghețată de pepene roșu

Ingrediente: 500 g miez de pepene roșu, 125 g iaurt, 100 g frișcă, 3 linguri de miere, o limetă, mentă pentru decor.

Preparare: miezul pepenelui, curățat de semințe, se taie în cubulețe mici, după care se mixează cu blenderul până se obține o pastă fină, care se amestecă bine cu iaurt, frișcă, miere și zeama de limetă. Compoziția obținută se pune la congelator. După o oră, se scoate și se mixează din nou – acest proces trebuie repetat de încă două ori, pentru eliminarea acelor de gheață. Se scoate de la rece cu 10 minute înainte de servire și se decorează cu mentă.

Peltea din coajă de pepene roșu

Ingrediente: 1 kg coajă de pepene roșu (doar partea albă, nu și cea verde), 1 kg zahăr, o lămâie cu coajă subțire, apă.

Preparare: cojile de pepene se taie cubulețe mici. Se pune într-un vas cât mai întins puțină apă (cam un sfert de cană, maximum o jumătate. Se adaugă cubulețele de pepene și zahărul, se amestecă bine și se lasă la fiert, la foc mic, amestecând din când în când. Lămâia se spală bine și se taie bucățele mici. După vreo 10-15 minute, când pepenele s-a înmuiat, se pune și lămâia. Se lasă la fiert în continuare, la foc mic, amestecând constant. La 1 kg de coajă de pepene, timpul de fierbere e cam de o oră și jumătate. Dulceața fierbinte se toarnă în borcane care se închid ermetic. Dacă vrei să fii sigură că se păstrează aroma, le poți steriliza 15-20 de minute.

Salată cu pepene roșu și afine

Ingrediente: două felii de pepene roșu rece, 200 g brânză feta, 200 g afine, 2-3 linguri de zeamă de lămâie, două linguri de ulei de măsline, câteva frunze de mentă, piper.

Preparare: menta se toacă, brânza se taie cubulețe, pepenele se curăță, se taie bucățele și se scot sâmburii. Se amestecă pepenele, brânza și afinele într-un castron, se stropește totul cu zeamă de lămâie și ulei, se condimentează cu piper și se presară menta.

Pepene roșu murat

Ingrediente: un pepene roșu (cam 5 kg), 7 căței de usturoi, 4 frunze de dafin, o lingură de boabe de coriandru, o lingură de boabe de piper negru, 2 crenguțe de cimbru; saramură – o lingură de sare pentru murături la un litru apă.

Preparare: pe fundul borcanului se pun două frunzele de dafin, 2 căței de usturoi curățați, câteva boabe de piper și de coriandru și o crenguță bogată de cimbru. Pepenele se spală bine și se taie în sferturi, apoi fiecare sfert se taie în felii grosuțe, care se așază cu grijă în borcan, astfel încât să nu rămână prea multe goluri. În același cu feliile de pepene se adaugă, pe rând, cățeii de usturoi rămași, piperul și coriandrul. La final, se pun frunzele de dafin rămase și o altă crenguță de cimbru. Se pregătește saramura, dizolvând într-un litru de apă rece o lingură mare de sare grunjoasă. Saramura se toarnă încet în borcan. Se mai face o porție dacă e nevoie. Când pepenele e acoperit bine de saramură se închide borcanul cu un capac și se pune în cămară.

Granita

Ingrediente: o lingură de suc de limetă, 100 g zahăr, 800 g pepene roșu curățat de semințe.

Preparare: se pasează toate ingredientele cu un blender până când se obține un amestec omogen. Se toarnă totul într-o tavă metalică și se pune la congelator pentru o oră, apoi se scoate din congelator, se amestecă folosind o furculiță și se zdrobesc părțile înghețate. Se nivelează și se pune din nou la congelator pentru două ore, până se întărește. Se răzuiește cu furculița se răzuiește amestecul înghețat, astfel încât să se obțină fulgi. Se acoperă iar și se pune la congelator până la momentul servirii.

Salată cu castraveți

Ingrediente: 350 g pepene roșu, 1 castravete, 50 g brânză feta, câteva frunze de salată creață, 4-5 frunze de mentă, o lingură de oțet balsamic, piper.

Preparare: pepenele curățat de coajă și semințe se taie cuburi și se amestecă apoi cu felii de castravete, câteva frunzulițe de salată și feta fărâmițată. Se presară piper, se stropește totul cu oțet balsamic și se decorează cu mentă.

Salată cu feta și măsline

Ingrediente: două felii medii de pepene roșu, 200 g brânză feta, o mână de măsline negre, câteva frunze de mentă, două linguri de zeamă de lămâie, 2-3 linguri de ulei de măsline.

Preparare: pepenele curățat de coajă și semințe se taie cubulețe și se pune într-un castron. Se adaugă cubulețe de feta și măslinele, zeama de lămâie și uleiul, se amestecă delicat și se decorează cu mentă.

Pepene cu macrou

Ingrediente: un macrou afumat, un castravete murat, câteva fire de pătrunjel, o felie de pepene roșu; dressing – iaurt, usturoiu, sare, piper.

Preparare: pepenele curățat de coajă și semințe se taie cubulețe. Macroul se curăță de oase și se taie fâșii. Castravetele se taie felii subțiri. Pătrunjelul se spală. Se montează astfel: un cub de pepene, o fâșie de castravete, iar la final o bucată de macrou. Se ornează cu pătrunjel și se servește cu un sos ușor, făcut din iaurt, usturoi, sare și piper după gust.

Salată de fructe cu pepene galben

Ingrediente: o jumătate de pepene galben, 225 g ananans, 225 g struguri fără sâmburi, 120 ml suc de struguri, frișcă și caramel pentru servire.

Preparare: se curăță pepenele și se fac biluțe din miez cu ajutorul unei lingurițe rotunde. Ananasul se taie cuburi. Se amestecă fructele într-un bol, se adaugă sucul, iar înainte de servire se transferă în cupe, și se garnisește cu frișcă și sos caramel.

Salată de pepene galben cu mozzarella

Ingrediente (pentru două porții): 10 biluțe de mozzarella, 6 felii de prosciutto, două felii mari de pepene galben curățat de coajă, ulei de măsline, un strop de suc de lămâie, o mână de ruccola.

Preparare: pepenele galben tăiat cuburi, mozzarella și feliile de prosciutto se așază pe farfurie și se stropesc cu ulei de măsline și zeamă de lămâie. Se adaugă ruccola și se pun sare și piper după gust.

Roșu sau galben, care e mai bun?

Galben

Există două soiuri: cel cu miezul galben-verde și cel cu miez galben-portocaliu. Acesta din urmă e mai sărac în apă și zahăr.

Ce conține?

Pepenele galben are un aport redus de calorii: 34 la 100 de grame. Conține vitaminele A și C, dar și multe din grupul de vitamine B, fibre alimentare, betacaroten și potasiu. Are betacaroten, fiind un remediu perfect pentru problemele ochilor. Cei ce consumă acest tip de pepene pot întârzia apariția cataractei.

Recomandări

Conține substanțe care ajută la dilatarea vaselor și la subțierea sângelui. Așadar, previne atacul de cord.

Datorită conținutului bogat de acid folic, pepenele galben e recomandat și femeilor însărcinate, care au nevoie de această substanță pentru dezvoltarea fătului.

Nu este recomandat persoanelor care suferă de insuficiență renală.

Cum îl alegi? Dacă e copt, trebuie să fie greu. Dacă miroase foarte tare, nu e bun, înseamnă cp e aproape trecut. Aroma trebuie să fie discretă. Și ai grijă să aibă coaja tare!

Roșu

Ce conține?

Conține 90% apă, ceea ce îi conferă calitatea hidratării intense a organismului pe timp de vară. Este și mai sărac în calorii: 100 g de pepene roșu conține doar 30 de calorii. Mai are fibre, vitaminele A, C, E, B1 (tiamină), B2 (niacină), B6, B12 și minerale (fier, calciu, mangan, potasiu, fosfor, zinc și seleniu).

Recomandări

Consumul a doar două felii pe zi ajută la menținerea sănătății și strălucirii pielii și la vindecarea mai rapidă a rănilor. Prin conținutul ridicat de licopen, te protejează împotriva radiațiilor UV, deci e perfect când mergi la plajă.

Studiile arată că pepenele roșu, consumat frecvent, ajută la prevenirea cancerul de sân, de col uterin, de prostată sau de plămâni.

Spre deosebire de pepenele galben, pepenele roșu este recomandat în prevenirea și dizolvarea pietrelor la rinichi. Este recomandat și în curele de detoxifiere și slăbire.

Cum îl alegi? Ca și cel galben, trebuie să fie greu. Dacă îl lovești cu degetul, trebuie să aibă ecou. Coaja trebuie să fie tare, iar codița, uscată.

