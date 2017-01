Cititorul Ion Martinovici din Oradea vrea să știe ce obligații are – ce impozite trebuie să plătească la stat – în calitate de angajat la asociația de proprietari din blocul în care locuiește. Am solicitat răspunsul avocatei Alexandra Gabriela Velican (Alexandra.velican@yahoo.com).

”Sunt pensionar. Am 3000 lei pensie – detaliază cititorul nostru situația. De la asociația de proprietari primesc 100 lei lunar pentru prestări servicii. Ce obligații am pentru această sumă -trebuie să plătesc impozit, CAS etc.? Și cum trebuie să procedez, unde să mă adresez?”

Când virează asociația de proprietari impozitul și când nu

”Dacă, pe lângă pensie, realizați și alte venituri, din orice sursă, acestea trebuie declarate la Administrația Financiară, în caz contrar puteți fi acuzat de evaziune fiscală. În funcție de modul în care prestați servicii pentru asociație, declararea veniturilor diferă.

Dacă aveți încheiat un contract de muncă, deci sunteți salariat (probabil cu jumătate de normă, altfel salariul este prea mic) nu trebuie să faceți dvs. nimic, deoarece angajatorul are obligația reținerii și virării impozitului pe venit și a contribuțiilor la bugetele de sănătate și asigurări sociale.

Însă dacă nu sunteți salariat, ci prestați activitatea în calitate de colaborator, trebuie să vă declarați singur încasările. Mergeți la administrația financiară de domiciliu, cu actul în baza căruia încasați bani de la asociație, și vă vor îndruma ce declarații trebuie să depuneți. Apoi vi se vor emite decizii de impunere pentru plata impozitului, CAS etc.”

