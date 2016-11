Cum să faci casă bună cu un cățel născut în zodia Racului

Prin definiţie Racul dă înapoi – se spune. Dacă pleci urechea la astfel de ziceri, o să-ți faci o idee greșită despre nativii acestei zodii. Și ar fi păcat, mai ales dacă ai și tu un cățel născut în zodia Racului (22 iunie-22 iulie).

Semnul astral sub care s-a născut face din câinele tău un animal sensibil, tandru și foarte atașat de familia sa, de căminul său, de anturajul în care l-ai introdus. Este foarte influențabil și devine în mod vădit nefericit, când nu-i convin ambianța și/sau compania. Puțin anxios, are nevoie în mod constant de simpatie, înțelegere, afecțiune. Dacă are impresia că ar putea fi atacat, dovedește curaj (nu temeritate) și o ia înaintea adversarului, lăsându-l mască.

Ca orice cățel născut în zodia Racului are, și el, mici manii

O să faceți casă bună împreună dacă îi accepți și micile manii. De pildă, un cățel născut în zodia Racului înțelege să fie stăpân la el acasă. Adică la tine acasă. Și apără cu îndârjire propriul său confort. Echivalent, pentru el, cu propriul tău confort. Așa că va pune pe goană pe oricine se aventurează în casa ta (deci în casa lui), fie el un biped sau un patruped. Deduci, așadar, că este un paznic devotat al casei și familiei. Prezintă-i lui mai întâi persoanele care vor să-ți treacă pragul, ca să fii sigur că nu le va bloca accesul sau că nu le va ”sancționa” în cel mai pur stil canin.

Respectă-i nevoia de singurătate

În ciuda atașamentului față de stăpâni, un cățel născut în zodia Racului simte nevoia, din când în când, să fie lăsat în pace, mai ales să doarmă când și cât vrea el, ca să-și recapete forțele. Oferă-i un locșor al lui, în care să se simtă în siguranță, protejat. Își iubește casa, culcușul, perna – confortul său personal este foarte important pentru el. Nu-i arunca jucăriile din copilărie, pentru că rămâne atașat de ele toată viața și va suferi după ele.

Cățelul Rac este pasionat de apă

Fă-i plăcerea și lasă-l să se joace în apă sau cu apa – acest element îl fascinează pur și simplu. Ce ar mai trebui să știi despre el? Că este un sentimental cu o imaginație și o memorie excelente și că ușurința cu care înțelege totul se explică prin inteligența sa nativă și prin marea sensibilitate la obiceiurile și mentalitatea anturajului. De un lucru poți fi sigur: va face tot ce poate, ca să-ți facă o impresie bună. Recompensează-l autorizându-l să fie ”responsabil” cu paza casei și a copiilor tăi!

Dacă ar fi om: ar excela în studii istorice și biografice, dar și pentru a întocmi bugetul călătoriilor familiei

Principala sa calitate: sensibilitatea.

