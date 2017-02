Cititoarea Elvira Stamate se confruntă cu o situație prin care au trecut și mai trec, fără doar și poate, destule femei: concubinul o amenință că o dă afară din casă. Cititoarea vrea să știe ce drepturi are. Îi răspunde avocata Alexandra Gabriela Velican (foto; Alexandra.velican@yahoo.com).

Elvira Stamate din Codlea: ”Am domiciliul stabil la concubinul meu de 15 ani. În ultima vreme au apărut divergențe între noi doi. Și el mă amenință că mă dă afară din casă. Locuința este proprietatea lui personală. Dar eu am participat cu bani pentru centrala termică, instalarea termopanelor etc. Ce drepturi am? Ce să fac pentru a nu fi dată afară din casă?”

Răspunsul avocatei: ”Dacă locuința este proprietatea exclusivă a concubinului dvs., nu îi puteți opune vreun drept care să îl oblige să vă permită să locuiți în acea casă, chiar dacă aveți domiciliul stabilit acolo. Aveți însă un drept de creanță, ce constă în contravaloarea contribuției dvs. financiare la îmbunătățirile aduse imobilului. Astfel, dacă ați contribuit financiar la mobilarea sau reamenajarea apartamentului concubinului, puteți cere să vi se restituie partea dvs. de cheltuieli.

În cazul în care nu vă înțelegeți de bună-voie, trebuie să formulați acțiune în instanță în vederea valorificării drepturilor dvs. Pe lângă un avocat care să vă ajute în acest demers, mai aveți nevoie și de probe în susținerea pretențiilor, respectiv chitanțe, facturi, bonuri de achiziție a produselor (tâmplărie pvc, centrală termică etc.) și de martori care cunosc detalii despre contribuția dvs. la imobilul în care locuiți. În instanță se poate dispune și efectuarea unei expertize care va stabili și va evalua îmbunătățirile aduse apartamentului. Hotărârea favorabilă nu îl va obliga pe concubin să vă permită să locuiți în casă, dacă el nu dorește. Însă îl va obliga să vă plătească contravaloarea contribuției dvs.”.

Cum pot fi suspendați cenzorii unei societăți comerciale?

Cosma Simion din Baia Mare: ”Există un temei legal pentru ca, la o societate comercială pe acțiuni, care este declarată în stare de faliment, respectiv reorganizare, cenzorii să fie suspendați, respectiv înlăturați de către consiliul de administrație cu știrea și aprobarea administratorului judiciar? Art. 66 LSC: revocarea cenzorilor se poate face numai de Adunarea Generală.”

Răspunsul avocatei: ”De regulă, numirea și revocarea cenzorilor se face, într-adevăr, prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților unei societăți. Însă în cazul în care societatea se află în procedura insolvenței/falimentului, instanță competență prin judecător-sindic dispune ridicarea dreptului de administrare al organelor de conducere a societății și numește un administrator judiciar sau lichidator judiciar, după caz, care preia toate atribuțiile. Prin urmare, cenzorii pot fi înlăturați de către administratorul judiciar/lichidator judiciar, în temeiul Legii nr.85/2014, iar atribuțiile acestora sunt preluate de administratorul/lichidatorul judiciar și de comitetul creditorilor”.

