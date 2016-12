Cum alegi carnea pentru masa de Crăciun, pentru a fi sigur că e proaspătă

Cum alegi carnea pentru masa de Crăciun sau de Revelion, asigurându-te că nu faci vreo greșeală, care să-ți strice sărbătorile sau chiar să-ți pună viața în pericol?. Libertatea îți spune la ce trebuie să fii atent atunci când cumperi carne, pentru a fi sigur că aceasta e proaspătă și neinfestată.

În aceste zile, autoritățile confiscă mari cantități de carne stricată, în toată țara, inclusiv din magazine sau piețe autorizate. Așadar, trebuie să fii atent ce și de unde cumperi, pentru a evita orice surpriză neplăcută.

Nu cumpăra de oriunde!

Volumul mare de cumpărături din această perioadă necesită cheltuieli destul de mari. Dar, nu te lăsa amăgit de prețurile mici și nu cumpăra de la persoane necunoscute carne provenită de la animale sacrificate în condiţii improprii sau care este comercializată pe marginea drumului, direct din portbagaj sau din căruță ș.a.m.d, chiar dacă vânzătorul îți dă “asigurări” că a făcut toate examenele sanitar-veterinare.

Atenție la miros, dar și la alte indicii!

Mirosul constituie principala modalitate de a verifica dacă carnea este stricată sau proaspătă. Dar, pe lângă miros, există câteva indicii de bază, care te ajută să alegi o carne proaspătă. Astfel, bucata pe care ți-o dorești trebuie să aiba o culoare roșiatica, vie. Dacă este vineție, de nuanță gri ori de culoare închisă, dacă are o crustă nefirească, nu o cumpăra. De asemenea, evită carnea cu grăsime îngalbenită, fără strălucire, cu mai multe tonuri de culoare. Apoi, carnea proaspată nu trebuie să se lipească de degete când e pipăită. Carnea foarte moale, în care intră degetele, care e jilavă și lipicioasă, e de proastă calitate. De exemplu, carnea de porc trebuie să fie tare, trandafirie, cu fibrele dense, împănată cu grasime albă sau roz- alb, care la frecare lasă o senzație de unsuros.

Verifică chiar și carnea din supermarket!

Chiar dacă cumperi carne dintr-un supermarket sau din alt magazin autorizat, cere să o vezi de aproape și s-o miroși, pentru că lumina din galantare te poate înșela. Așadar, verifică atent dacă bucata de carne nu are cumva prea multă umezeală (dacă, la apasare, din ea iese suc/apă). Dacă vrei să cumperi carne cu os, analizează atent aspectul oaselor și, mai ales, măduva din interiorul acestora. Aspectul exterior al oaselor trebuie să fie fin, să aibă o culoare clară și fără pete, iar măduva

Cum alegi carnea preambalată

Chiar și în cazul produselor pre-ambalate, trebuie să fii foarte atent cum alegi carnea. Astfel, verifică întâi de toate termenul de valabilitate al pachetului pe care l-ai ales. Dacă știi că vei găti repede, atunci poți să iei un pachet cu termen de valabilitate mai apropiat, dar asigură-te că bucata de carne ambalată are un aspect frumos, arată că e proaspată, că nu există suc sau apă în interiorul ambalajului vidat. Dacă nu intenționezi s-o gătești imediat, trebuie să stii că prospețimea cărnii durează aproximativ patru zile. De aceea, în cazul în care iți faci aprovizionarea pentru mai mult timp, e mai bine să alegi varianta congelată, pe care s-o depozitezi acasă direct în congelatorul frigiderului, până la momentul în care o vei găti.

Nu risaca să te trezești și cu o amendă consistentă!

Pentru a evita orice surpriză, autoritățile ne sfătuiesc să nu acceptăm diversele oferte “mărinimoase” și să cumpărăm numai din unităţi specializate, care, prin programul de control garantează că toate sortimentele de carne provin din abatoare autorizate, unde este asigurată asistenţa sanitară veterinară în mod permanent. Dacă ești tentat să cumperi din locuri neautorizate, din gospodăria cuiva, dintr-un târg ad-hoc sau de pe margineea drumului, reține că riști să fii verificat în în trafic de autorităţi şi, dacă nu prezinți documentele sanitare veterinare necesare, atât tu cât şi cel de la care ai cumpărat carnea veți fi amendaţi cu câteva mii de lei, iar carnea sau animalul vor fi confiscate.

