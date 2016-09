Cum îl poţi ajuta pe cel mic la învăţat

Peste câteva zile începe şcoala, iar pentru mulţi părinţi acest eveniment va însemna şi timp dedicat lecţiilor celui mic. Ca să îţi fie mai uşor, iată câteva metode de învățat.

Este foarte important să-i creezi copilului tău nişte obiceiuri sănătoase privind şcoala. Cel mai important este aspectul legat de lecţii şi de învăţare. Pune în practică trucurile noastre şi totul va fi mai uşor şi pentru tine, şi pentru cel mic.

– Planifică. Momentul dedicat lecţiilor este o etapă importantă, care asigură reuşita. Când ajungi acasă de la serviciu ai două posibilităţi: să iei masa şi apoi să faci lecţiile cu cel mic, sau invers. Asta depinde de cât de obosit este cel mic şi cât de foame îţi este ţie. E preferabil ca înainte de a veni acasă să iei o gustare pentru a amâna luarea mesei. E mai important să faci lecţiile cu cel mic cât nu este încă obosit. Dacă face lecţiile la şcoală, nu îţi rămâne decât să le revizuieşti. Important este ca momentul ales să fie calm şi fiecare să fie disponibil. De aceea, timpul dedicat lecţiilor trebuie să îl alegeţi de comun acord.

– Deleagă. Tata e mai bun la matematică, iar tu la română? Bunicul se pricepe la istorie şi geografie? Perfect. Fiecare îl va ajuta pe “domeniul” său. Bunicul poate să îi ofere nişte sfaturi, să îl asculte, să îl ajute la planşe etc. Dacă ai un copil mai mare, cere- i ajutorul! În cazul în care anumite informaţii te depăşesc, apelează la prieteni. Important este ca şcolarul să fie ajutat să înţeleagă ce învaţă. Nu e greşit nici dacă îi pui un meditator, în clasele mai mari.

– Organizează. Rutina te ajută foarte mult. Deci, odată stabilit un program de lecţii, de relaxare, de somn, trebuie respectat. Pentru copil, rutina este foarte importantă. În cele din urmă se obişnuieşte atât de mult, încât nici nu mai e nevoie să intervii. În acest capitol al organizării intră şi asigurarea tuturor lucrurilor necesare pentru a-şi face lecţiile: un birou confortabil, o lampă, rechizite.

– Fii calm! Chiar dacă uneori eşti obosit, sau copilul nu este atent, nu te enerva! Nu este un moment de bucurie când faci lecţiile, dar gândeşte- te că astfel petreci o vreme cu cel mic. Atitudinea ta este importantă. Dacă eşti calm, totul va merge bine.

– Motivează-l. Dacă face o compunere, nu scoate în evidenţă greşelile, ci mizează pe aspectul pozitiv al muncii copilului. Obiectivul nu este numai cel de performanţă, ci şi efortul. Deci, îl vom încuraja pe cel mic, indiferent de rezultate.

Metode de învățat. Alungă monotonia!

– Inventează. E bine să urmezi indicaţiile profesorului, dar poţi aduce o notă personală temelor. Poţi inventa jocuri care îl ajută să-şi îmbogăţească vocabularul, un joc de cărţi ca să-l ajuţi că facă adunări şi scăderi mai uşor etc.

– Amuzaţi-vă. Poţi face dictări simpatice: bunica are părul verde, patru urechi, cinci mâini etc. Mai poţi folosi la numărat bomboane sau paste colorate, doar pentru destindere.

– Discutaţi. Nu juca doar rolul de controlor, care numai cere, dictează, corectează, judecă, pedepseşte. Nu trebuie să devii stresant. Vorbeşte cu copilul tău despre ce face la şcoală, incită-l să-ţi împărtăşească cunoştinţele sau amintirile de la cursuri.

– Întreabă. Încă de la începutul anului informează-te asupra aşteptărilor profesorilor, pentru a merge în aceeaşi direcţie. Discută cu aceştia pe tot parcursul anului şcolar şi exprimă-ţi dorinţele privind materiile de studiu, volumul de teme etc.

– Ia o mică pauză. Dacă ţi s-a întâmplat ceva important care te împiedică să faci lecţiile cu cel mic (o migrenă, pană la maşină, o întâlnire importantă etc.) nu dispera. O seară n-o fi foc. E mai bine să se ducă la ore cu lecţiile nefăcute decât să le faci tu, în locul lui, repede.

Începe școala! Tot ce trebuie să știi despre anul școlar 2016-2017