Cum poți obține cel mai ieftin RCA în câteva minute

Incheierea asigurarii de raspundere civila auto sau RCA-ul, asa cum mai este cunoscut, reprezinta una din principalele responsabilitati anuale ale soferilor. Neincheierea asigurarii la timp sau conducerea autovehiculului neasigurat pe drumurile publice atrage dupa sine amenzi usturatoare ce continua sa creasca an de an pentru a impiedica tentatia de a circula fara RCA in conditiile in care si acesta se scumpeste progresiv. Pentru a evita problemele, se recomanda incheierea asigurarii de raspundere civila obligatorie si circularea in conditiile stipulate de legislatia in vigoare.

Pericolele circularii fara asigurarea RCA

Costul incheierii unei asigurari RCA online poate parea mare atunci cand bugetul familiei este restrans, insa prin comparatie cu cheltuielile ce pot rezulta din problemele aparute in urma circularii fara asigurare, aceasta este o suma neglijabila, mai ales daca se folosesc calculatoarele RCA pentru a obtine cele mai bune oferte.

Amenzile practicate pentru circularea fara RCA – reprezinta cel putin de doua ori valoarea asigurarii pe un an si pot fi extrem de usturatoare pentru portofel. Spre exemplu, pentru cele mai multe masini, amenda ajunge la 1000 ron sau 500 ron in 48 de ore. Chiar si in cazul fericit in care amenda poate fi platita pe loc, aceasta tot reprezinta mai mult decat suma platita pentru incheierea politei de asigurare obligatorii pentru un an. Despagubirile in caz de accident – rolul asigurarii RCA este de a acoperi despagubirile in caz de accident. Asigurarea RCA nu acopera daunele suferite de detinatorul masinii, ci daunele aduse celeilalte masini sau pietonilor in cazul in care acestia sunt implicati in accident. In cazul lipsei asigurarii, vinovatul este obligat sa plateasca daunele din buzunar, in intregime. Spre deosebire de amenzi, care sunt si ele usturatoare, daunele se pot ridica la cifre astronomice in cazul in care in incident este implicata o masina scumpa.

Asigurarie RCA online – pentru a fi scutit de cheltuieli in plus

