”În perioada cât am primit indemnizația pentru creșterea copilului am realizat și ale venituri, sume foarte mici. Dar le-am declarat și am plătit impozit. Statul îmi cere acum să returnez banii încasați pentru copil. În instanță am câștigat ințial, dar la recurs am pierdut. Ce mai pot face?” – întreabă cititoarea Adriana F. din București.

Îi răspunde avocata Alexandra Gabriela Velican (Alexandra.velican@yahoo.com) – foto.

„Din păcate, se pare că ați parcurs deja toate demersurile juridice care vă stăteau la dispoziție pentru contestarea debitului, respectiv contestarea deciziei de impunere și căile de atac aferente în instanță. Deși ați avut o soluție favorabilă la un moment dat, dacă în final instanțele au hotărât în sens contrar, nu mai există, din punct de vedere juridic, nicio cale de a ataca aceste hotărâri judecătorești. Cu atât mai mult cu cât se pare că v-a fost respinsă și calea de atac extraordinară, recursul în anulare.

Legile sunt de multe ori controversate sau interpretabile. Și, în acest caz, le revine instanțelor de judecată sarcina interpretării și aplicării legislației. Însă nici jurisprudența nu este întotdeauna constantă. Și astfel judecători diferiți pot da soluții diferite. De obicei, când apar astfel de situații, fie poate fi atacată legea însăși în contencios administrativ, fie este sesizată Înalta Curte pentru pronunțarea unui recurs în interesul legii. Respectiv se decide la nivel național cum trebuie interpretată și aplicată o anumită dispoziție legală.”

