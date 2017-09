Mărul este cel mai consumat fruct. Află câte soiuri există în lume

Mărul este unul dintre cele mai populare fructe. Este menționat și în Biblie și în basmele românești. Ca volum, mărul este cel mai consumat fruct din lume. Iată care sunt principalele soiuri de mere.

Alături de banane și portocale, mărul reprezintă două treimi din recolta globală de fructe. Dacă portocalele și bananele ocupă locul unu și doi, mărul se află pe locul trei ca productivitate, dar pe primul ca volum de consum. Iată care sunt cele mai populare soiuri care se cultivă în România.

Mărul este cel mai consumat fruct din lume

Soiul Jonathan

Este originar din SUA și zeci de ani a fost unul dintre cele mai cultivate soiuri din lume. Este de culoare roșie, are o mărime medie de 120 g și un echilibru perfect de zahăr/aciditate, precum și o aromă specifică puternică. Maturitatea de recoltare este după 15 septembrie. Se poate consuma ca atare, sau sub formă de suc.

Golden Delicious

Fructul are o coajă galben-verzui, iar când este la maturitate este complet galben. Pulpa este gălbuie, dulce, puţin acidulată, aromată.

Red Delicious

Se află pe locul întâi în producţia mondială de mere, în SUA, iar în Italia ocupă locul 2, după Golden Delicious. Fructul are 150-200 g, este tronconic-alungit, roşu de intensităţi diferite, cu dungi longitudinale închise, gust dulce, aromă puternică.

Jonagold

Este un soi cu fructe mari, de 220-250 g, uşor conic, culoarea de bază galben-verzui, acoperită 30-45% cu roşu deschis. Poate fi păstrat până la 7-8 luni în atmosferă controlată și e pretabil şi pentru procesare. Fructele se coc la sfârşit de septembrie, iar recoltarea se face în 2-3 etape.

Idared

Se coc mai repede devreme pe rod și au o productivitate superioară soiului Jonathan. Fructul este mijlociu spre mare – 170-200 g, este rotund turtit, bicolor, acoperit cu strat subţire de ceară, naturală. Gustul este uşor acrişor, fără aromă deosebită. Se păstrează foarte bine, până în lunile iunie-iulie.

Banană de iarnă

Este un soi de măr de iarnă, rustic. Dă recolte foarte mari și este rezistent la ger. Fructele sunt și foarte mari, cu pielița groasă, unsuroasă și lucioasă. Culoarea exterioară este galbenă cu rumeneală roz-portocaliu pe partea însorită. Pulpa este gălbuie, suculentă, fină; are gust dulce si aciditate slabă, cu aroma puternică, apropiată de banană. Când este extem de copt devine devine făinoas.

Renet Simirenk

Este un soi care apare timpuriu în livezi și este foarte productiv. Fructul este mediu spre mare, are formă conică, globuloasă. Pielița este verde spre galben acoperită cu un strat ceros, numit pruină. Miezul este verde spre alb la recoltare și gălbui ulterior.

Florina

Este un soi italian cu fructe rezistente la manipulare şi transport. Dar dacă sunt păstrate timp îndelungat își pierd din suculenţă, pulpa devenind făinoasă.

Soiuri speciale

Redlove este un nou soi de mere lansat în 2010. A fost creat de de Markus Kobelt în Elveția. Datorită pulpei roșii, mărul are un conținut ridicat de antioxidanți, cu 30-40% mai mult decât merele obișnuite. Au un gust deosebit, dulce-picant.

Numele acestor soiuri (sunt mai multe- redlove Era, redlove Circe, redlove Sirena, redlove Odysso și redlove Calypso) vine de la pulpa roșie și modelul în formă de inimă, care apare când merele sunt tăiate longitudinal.

Licențele pentru producția comercială sunt vândute în întreaga lume și au început să fie achiziționate și în alte țări precum UK, China, Coreea de Sud, Africa, Statele Unite).

Granny smith

Capacitatea unui aliment de a produce antioxidanți este exprimată în unități ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) per 100 g de produs. Organismul uman are nevoie de minimum 5000 de unități zilnic pentru o stare de sănătate cât mia bună. În acest clasament pe primul loc se află soiul cunoscut la noi sub numele de ”bot de iepure” care are 4275 de unități ORAC. Pe locul următor se află granny smith cu 3898 de unități. este și un soi potrivit pentu diabetici, fiindcă este mai acrișor.