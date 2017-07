Mai mulți cititori ne întrebă cum poate fi contestată executarea silită, pentru neplata pensiei de întreținere, din diverse motive întemeiate. Av Adrian Cuculis face precizările necesare.

Să plecăm de la un caz concret. “În luna ianuarie 2009, m-am trezit cu somație de executare silită, pentru pensia alimentară neachitată. Poprirea a fost facută pe toată suma și, ca urmare, mi-au blocat tot contul. Am contestat în instanță executarea, am plătit o cautiune de 440 lei, am depus toate înscrisurile la dosar, și, într-un final, în noiembrie 2009, cererea mi-a fost admisă, în parte. Tot în cauza respectivă, a fost formulată și plangere penală și am fost cercetat pentru abandon de familie (același obiect cu executarea- neplata pensiei alimentare ). Însă, în 2010, rezoluția procurorului a fost încetarea urmăririi penale. În 2012, am făcut o cerere de perimare și restituire a recipisei, respectiv, a cauțiunii în valoare de 440 lei, cerere respinsă, pe motiv că nu este pronunțată o soluție definitivă. Întrebare: Acum, dupa 8 ani, în care nimeni nu a făcut nimic în dosarul respectiv, pot cere din nou anularea executării și restituirea cautiunii?” (I.C. București).

Orice executare silită poate fi contestată

În principal, orice executare silită, indiferent de natura ei, poate fi contestată si supusă verificării legalității. Prin urmare, nu există o etapă intermediară, înainte de a ajunge la instanță. Art. 712 din Noul Cod de procedură civilă stabilește în ce condiții și împotriva căror acte se poate face contestația la executare: “Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare”.

Limitele urmăririi veniturilor pentru neplata pensiei de întreținere

Lege prevede că salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite “până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii”. Dar, cele mai frecvente greșeli pe care le fac executorii, legate de neplata pensiei de întreținere, se referă la legalitatea actelor de procedură. Este important să rețineti că puteți formula contestație la executare, spre exemplu, dacă executorul nu v-a comunicat, în condițiile art. 667 Cod procedura civilă, înștiințarea de pornire a executării si/sau, ulterior înființării, somația de executare, toate aceste lucruri fiind sancționate cu nulitate absolută.

Hotararea privind pensia de întretinere nu are putere de lucru judecat

Spre exemplu, dacă situația dvs. se schimbă, (intervine un nou copil, aveți alte responsabilități față de familie, ș.a.m.d.), puteti merge din nou în fața instanței, pentru a cere modificarea obligației de plată. Inclusiv executarea silită poate fi oprită, modificată sau desființată, din aceleași motive. (Este adevărat că, aici avem, pe de-o parte, un vid legisaltiv, dar si o rea credință a unor executori). Nu în ultimul rând, verificați legalitatea onorariilor puse în sarcina dvs. Iar, dacă ele nu sunt conforme legii și Ordinului ministrului Justitiei, care reglementează aceste onorarii, aveți un nou motiv serios de contestație la executare.