Dupa smartphones si smartwatches, a venit randul unui nou concept smart sa cucereasca lumea – smarthome. Pentru ca traim intr-o lume in care tehnologia ne influenteaza tot mai mult vietile, era evident ca va veni randul si caselor noastre sa primeasca un « upgrade » tehnologic. Acea casa, in care usa se deschide automat, televizorul se aprinde in momentul in care intri, cafetiera iti pregateste cafeaua de dimineata, nu mai este un vis si nicio secventa dintr-un film SF. Este cat se poate de reala si accesibila.

De ce sa iti doresti o casa smart?

Hai sa vedem concret, care sunt avantajele unei case smart si de ce ar fi o idee buna sa investesti in sistemele de automatizare pentru locuinta ta.

Siguranta

In primul rand, este vorba despre siguranta. Pentru fiecare dintre noi securitatea casei si mai ales a celor dragi, este elementul cel mai important. Si mai ales atunci cand esti plecat, iti doresti sa te asiguri ca totul este in regula acasa.

Camerele de supraveghere smart iti permit sa vezi oricand ce se intampla acasa, direct de pe smartphone. Mai mult, poti adauga senzori pe usa/geam sau senzori de miscare, astfel ca vei primi alerte ori de cate ori se intampla ceva acasa. Butonul de panica declanseaza un intreg scenariu menit sa te salveze in caz de pericol.

Daca tot suntem la capitolul siguranta, e clar ca posibilii intrusi nu sunt singurele amenintari. Poti primii alarme pe telefon si in alte situatii periculoase si astfel poti interveni rapid pentru a minimiza daunele.

De exemplu, senzorii de foc si fum te avertizeaza prin aplicatia de pe smartphone-ul tau in cazul unui incendiu. Inundatiile sau scurgerile de gaze sunt elemente care pot fi detectate super rapid daca instalezi cativa senzori. In momentele critice, fiecare secunda conteaza, asa ca un astfel de senzor iti poate salva atat familia cat si bunurile.

Confort

Cui nu i-ar face placere sa se trezeasca dimineata cu o aroma placuta de cafea sau croissant alaturi de muzica preferata? Da, chiar exista un ceas desteptator care utilizeaza arome in loc de alarma audio! Apoi, jaluzelele se trag automat, temperatura este perfecta, iar muzica preferata se aude de la… bec. Becurile inteligente iti ofera pe langa o iluminare perfecta si muzica favorita. Iar in weekend, dupa o saptamana lunga de munca, nu trebuie sa iti mai faci griji in privinta curateniei. Un aspirator smart poate sa iti faca impecabila casa. Il programezi cand sa inceapa treaba iar tu poti sa te relaxezi in acest timp sau sa te ocupi de alte treburi urgente. Iar cand a terminat, micul tau ajutor stie sa se intoarca singur la dock-ul de incarcare.

Pentru o ambianta placuta in casa poti sa iti instalezi BECURI INTELIGENTE pentru care poti seta din aplicatie diferite scenarii de iluminare, in functie de preferintele tale de intensitate sau culoare. Poate ti-e urat sa intri intr-o casa intunecata asadar poti programa ca lumina din hol sa fie aprinsa cand ajungi.

Economii la facturi

Un alt gadget super util sunt prizele inteligente, care te ajuta sa economisesti la factura de energie electrica. Cum anume? Acestea afiseaza consumul dispozitivelor conectate si iti permit sa le controlezi functionarea de la distanta. Asadar, daca ai plecat de acasa si ai uitat prajitorul de paine sau placa de par in functiune, le poti deconecta si de la distanta, prin aplicatie. Si becurile inteligente vin sa serveasca aceluiasi scop, in primul rand pentru ca sunt longevive si nu mai e nevoie sa le schimbi foarte des si apoi pentru ca prin aceeasi aplicatie le poti controla.

Tehnologie la indemana tuturor ?

Toate aceste scenarii sunt posibile datorita unor gadget-uri inovatoare sau a unor senzori discreti de automatizare. Acestia se instaleaza foarte usor si comunica wireless cu o unitate centrala. Cu cat instalezi mai multi senzori, cu atat vei putea controla mai multe zone ale casei. Asta este marele avantaj, ca poti alege tu ce fel si cati senzori sa instalezi, in functie de preferinte si buget. Poate ai impresia ca trebuie sa darami pereti si sa tragi kilometrii de cabluri pentru instalare, dar nu e asa. Acest tip de sisteme functioneaza wireless si toate comenzile le vei face direct de pe telefon, prin aplicatii disponibile atat pentru iOS cat si pentru Android, iar interfetele sunt accesibile si intuitive.

Pentru ca suntem din ce in ce mai ocupati, avem nevoie ca lucrurile din jur sa ne usureze viata si chiar sa o faca mai frumoasa. Asadar, nu e de mirare ca produsele smart home sunt un trend in ascensiune si tot mai multe brand-uri lanseaza sisteme din ce in ce mai accesibile clientilor care sa acopere cat mai mult din nevoile acestora.

