Akamai a publicat raportul „State of Internet” referitor la Q1 2017, în care ilustrează clasamentul vitezei de internet la nivel mondial și european. Komparatorul.ro, portalul de comparație tarifară, continuă analiza referitoare la situația internetului din România și din lume, subliniind pentru primul trimestru o ușoară scădere a țării noastre față de rezultatele trimestrelor precedente. România, de fapt, s-a situat pentru o lungă perioadă de timp în top ten mondial pentru viteza de vârf, și pe primul loc în Europa; pentru primul trimestru 2017, însă, România se află pe locul 12 mondial și pierde locul 1 european, ajungând pe cel de-al doilea loc.

Clasamentul Vitezei de internet în Europa: Suedia pe primul loc pentru viteza de vârf, România pe locul doi

Analizând clasamentul european al vitezei de vârf, asistăm la o schimbare semnificativă în ceea ce privește primele poziții: în comparație cu rezultatele din ultimele rapoarte, România nu mai este lider, această poziție fiind ocupată în primul semestru 2017 de Suedia, cu o valoare de 95,3 Mbps. România, în schimb, se oprește la 95 Mbps. Cu toate acestea, ambele țări prezintă o îmbunătățire față de primul trimestru din 2016: Suedia crește cu 20%, în timp ce România crește cu 15%. Valoarea Suediei de pe prima poziție, este aproximativ de trei ori mai mare decât cea înregistrată de Cipru, de 35,4 Mbps, care ocupă ultimul loc în clasament. Pentru a afla de ce viteză de conexiune beneficiați, puteți folosi Speed Testul pus la dispoziție, care poate fi accesat atât de pe calculator, cât și de pe telefonul mobil: accesează internet speed test pentru a verifica viteza conexiunii tale.

Clasamentul european al vitezei de conectare la internet: valorile arată viteza de vârf.

Toate țările din clasament prezintă îmbunătățiri față de aceeași perioadă a anului 2016, mai puțin Luxemburg, care înregistrează o scădere de 1,9%.

Ultimele poziții sunt ocupate de aceleași țări pe care le regăsim în ultima parte a clasamentului referitor la viteza medie: mai exact, găsim Croația, Italia, Franța, Grecia și, în cele din urmă, Cipru cu un range de valori care merg de la 54,8 Mbps pentru Croația, până la 35,4 pentru Cipru. Italia se află pe locul 28, cu o valoare de 51 Mbps, în creștere de 40% față de anul precedent. Această creștere este mai mică decât cea a Croației, care crește cu 54%.

CLASAMENT EUROPEAN – VITEZĂ DE VÂRF

* Procentajul referitor la variațiile vitezei de vârf față de ultimul trimestru din 2016 nu este disponibil în Raportul Akamai Q1 2017.

Graficul ilustrează tendința vitezei medii și de vârf în România pentru perioada 2009-2017

Clasamentul Vitezei de internet în Europa: Norvegia pe primul loc la Viteza Medie

Clasamentul european al vitezei medii rămâne aproape neschimbat față de trimestrul precedent: primele trei locuri sunt ocupate, la fel ca în ultimul trimestru 2016, de Norvegia, Suedia și Elveția, cu toate că valorile sunt un pic în scădere pentru primele două; Norvegia înregistrează o mică scădere de 0,4%, cu o valoare de 23,5 Mbps, în timp ce Suedia scade cu 1,3%, cu o valoare de 22,3 Mbps. Cresc în schimb valorile celor două țări față de aceeași perioadă a anului precedent, cu procente pozitive, de 10% și respectiv de 9,2%.

Elveția, care ocupă al treilea loc, crește cu 2,1% față de trimestrul precedent, și cu 16% față de 2016, având o valoare de 21,7 Mbps.

România, pe locul 7 în Europa, înregistrează o viteză medie de 17 Mbps, cu o creștere de 5,4% față de trimestrul precedent, și de 5,7% față de aceeași perioadă a anului 2016.

Ultimele poziții pentru primul trimestru al anului 2017 sunt ocupate tot de Franța, Italia, Croația, Grecia și Cipru. Aceste țări, cu valori cuprinse între 10,8 Mbps pentru Franța și 6,9 Mbps pentru Cipru, înregistrează totuși o creștere (mai puțin Cipru, care scade), față de trimestrul precedent și de aceeași perioadă a anului 2016. Mai exact, Franța și Italia (care ocupă locurile 27 și 28) cresc cu 7,4%, respectiv 6,2% față de trimestrul precedet, în timp ce Croația și Grecia, cu 5% și 4,9%.

Creșterile anuale sunt, în schimb, de 8,9% pentru Franța, de 13% pentru Italia, de 16% pentru Croația și de 0,3% pentru Grecia. Cipru, care ocupă ultimul loc, are o scădere de 2,8% față de trimestrul precedent și de 3,6% față de primul trimestru din 2016.

CLASAMENT EUROPEAN – VITEZA MEDIE

Clasamentul Mondial al Vitezei de Internet: Asia este lider la viteza de vârf

Primul trimestru 2017 confirmă indubitabil superioritatea, la nivel mondial, a țărilor asiatice în ceea ce privește viteza de vârf. Pe prima poziție a clasamentului se află Singapore, cu o viteză de 184,5 Mbps, în creștere cu 26% față de aceeași perioadă a anului 2016; această viteză este aproximativ de două ori mai mare decât cea a Suediei, singura țară europeană din clasament, care ocupă locul 10 cu o valoare de 95,3 Mbps. În acest clasament, țările asiatice (Singapore, Macao, Mongolia, Hong Kong și Coreea de Sud) ocupă primele 5 locuri, în timp ce locul 6 este ocupat de Jersey, un new entry care, cu o valoare de 108,4 Mbps, înregistrează o creștere de 40% față de anul precedent. Comparativ cu ultimul trimestru al anului 2016, România nu mai este prezentă, aceasta pierzând și primul loc în clasamentul european al vitezei de vârf.

Protagonista celei mai mari creșteri an după an este totuși Mongolia, un alt new entry al clasamentului care se află pe locul 3 cu o valoarede 131,1 Mbps, în creștere cu 63% față de anul precedent.

CLASAMENT MONDIAL – VITEZĂ DE VÂRF

Clasamentul Mondial al Vitezei de Internet: Rezultatele Vitezei Medii

Clasamentul mondial cu privire la viteza medie rămâne aproape neschimbat față de ultima analiză a anului trecut: primele 5 locuri, ocupate de Coreea de Sud, Norvegia, Suedia, Hong Kong și Elveția, sunt aceleași. Singura noutate constă în intrarea pe a zecea poziție a Statelor Unite (loc ocupat de Olanda în ultimul trimestru al anului 2016, absentă acum), cu o valoare de 18,7 Mbps, în creștere cu 8,8% față de trimestrul precedent, și de 22% față de aceeași perioadă a lui 2016. Scad vitezele medii ale Norvegiei, Suediei și Hong Kongului față de trimestrul precedent, dar scăderea cea mai semnificativă este cea a Danemarcei care, cu o scădere de 2,9% trece de pe locul 6 pe locul 9.

CLASAMENT MONDIAL – VITEZA MEDIE

Situația Internetului în România

România continuă să aibă una dintre cele mai rapide viteze de internet din Europa. Cu toate acestea, valoarea vitezei de vârf, de 95 Mbps, nu a fost suficientă pentru a intra în topul 10 al vitezei de vârf mondiale, chiar dacă valaorea indică o creștere de 15% față de aceeași perioadă a anului 2016. Până anul trecut, România se afla în top 10 și pe primul loc în Europa: în primul trimestru din 2017, s-a poziționat însă pe locul 12 mondial și pe locul 2 în Europa, în favoarea Suediei care ocupă primul loc în Europa și locul 10 mondial.

Cu privire la viteza medie, țara noastră se află pe locul 7 în Europa și pe locul 13 mondial, cu o valoare de 17 Mbps, în creștere cu 5,4% față de trimestrul precedent și de 5,7% față de aceeași perioadă a anului 2016.

Aruncând o privire la creșterea vitezei de internet în România din 2008 în 2017, în baza diverselor rezultate ale Akamai din acești ani, observăm o creștere lentă dar destul de constantă în ceea ce privește viteza medie, care înregistrează o creștere semnificativă de valoare între 2015 și 2016. Referitor la viteza de vârf, se observă o importantă creștere începând din anul 2014, probabil datorită Planului național pentru banda ultra largă, al cărui scop este acela de a dota toți românii cu o conexiune la internet cu viteză minimă de 30 Mbps.

Din rezultate reiese faptul că 40% dintre conexiunile la internet sunt egale sau mai mari de 15 Mbps, în creștere cu 14% față de ultimul trimestru al anului 2016: aproape jumătate dintre utilizatori pot naviga prin bandă ultra largă, ceea ce denotă un angajament constant în atingerea obiectivului de dezvoltare națională a infrastructurii.

