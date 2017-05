Pătrunjelul, leurda, busuiocul sunt pline de vitamine, minerale și antioxidanți, așa că ar fi bine să nu le mai privești ca decor pentru mâncăruri, ci drept ingrediente principale. Pe lângă minunile pe care le fac pentru sănătate, verdețurile dau un gust de vis preparatelor. Iată câteva rețete aromate și ușor de pus în practică.

Salată de quinoa cu pătrunjel

Ingrediente: o ceașcă de quinoa, două roșii mari, o legătură mare de pătrunjel, zeama de la jumătate de lămaie, un castravete, sare.

Preparare: quinoa se pune la fiert într-un vas cu fund dublu și cu capac (la o ceașcă de quinoa se adaugă două cu apă). Se ține oala pe foc până ce bobițele absorb toată apa și se umflă, apoi se lasă la răcit. Se taie roșiile și castravetele cubulețe și se amestecă bine cu quinoa, apoi se adaugă pătrunjelul tocat fin, sare și zeamă de lămâie după gust. Se servește cu friptură sau cu pește la grătar.

Este de patru ori mai bogat în vitamina C decât o portocală: 100 g de pătrunjel conțin aproximativ 240 mg de vitamina C! În plus, are mai mult fier decât spanacul și mai multe proteine decât ouăle.

Sos alb cu mărar

Ingrediente: o lingură de ulei, o ceapă mică, o lingură de oțet alb, 150 ml supă concentrată de pui, 75 g smântână pentru gătit (32% grăsime), 150 g unt (82% grăsime), o legătură de mărar, sare, piper alb.

Preparare: se încălzește uleiul într-o crăticioară, se adaugă o linguriță de unt și când s-a topit complet și începe să facă bule se adaugă ceapa dată pe răzătoare, care se călește la foc mic până se înmoaie, dar fără să se rumenească. Se adaugă supa și oțetul și se fierbe la foc mediu până când lichidul scade la o treime. Se adaugă smântâna și mărarul tocat fin, se reduce focul la mediu spre mic și se adaugă treptat restul de unt (care trebuie să fie la temperatura camerei), în cubulețe mici, în timp ce se bate continuu cu telul. Imediat ce sosul se leagă se ia cratița de pe foc, se asezonează cu sare și piper și se servește cu piept de pui sau de curcan.

Este bogat în potasiu, sodiu, sulf, calciu, fier, magneziu, vitaminele A, B si C. Uleiul volatil de mărar conține un antioxidant care se găsește și în dafin și chimen și care are un puternic efect anticancerigen.

Salată cu leurdă

Ingrediente: o legătură de leurdă, o legătură de ceapă verde, un ardei gras, sucul de la o jumătate de lămâie, o lingură de ulei de măsline, piper, sare.

Preparare: verdeața și ardeiul se taie mărunt și se pun într-un bol, apoi se toarnă peste ele dressingul făcut din ulei, suc de lămâie, sare și piper. Se servește ca garnitură la friptură sau cartofi.

Numită și usturoi sălbatic, leurda este cunoscută ca tonic natural pentru inimă. Curele cu leurdă previn bolile cardiovasculare, prin scăderea colesterolului și prin împiedicarea apariției trombozelor.

Paste cu busuioc

Ingrediente: 250 g spaghete, o legătură mare de busuioc, 2 căței de usturoi, 50 g parmezan ras, ulei de măsline, sare, piper.

Preparare: se fierb spaghetele. Între timp, se spală busuiocul și se usucă într-un prosop de hârtie. Usturoiul curățat se pasează cu busuiocul, parmezanul și uleiul de măsline și se mixează până devine o pastă (uleiul se adaugă treptat, după dorință). Se strecoară spaghetele și se amestecă apoi cu pesto-ul de busuioc. Se adaugă sare și piper după gust.

Conține o multitudine de nutrienți necesari corpului uman. Este o sursă importantă de calciu, vitaminele A, B6 și C, dar și o importantă sursă de fier, potasiu, magneziu și fosfor, tanin, flavonoide și compuși volatili antiinflamatori.

Omletă cu arpagic

Ingrediente: 6 ouă, sare, piper, o legătură de arpagic, unt pentru prăjit, o lingură de smântână dulce.

Preparare: ouăle se potrivesc de sare și piper și se bat cu până se obține o masă omogenă, dar nu spumoasă. Se adaugă frunzele de arpagic spălate și tăiate, se mai amestecă o dată și se toarnă în tigaia în care s-a încins untul. Se prăjește la foc mediu. Când omleta are consistența dorită se adaugă smântâna dulce și se mai lasă pentru câteva secunde pe foc. Se servește cu pâine prăjită.

Cu 100 g de arpagic îți asiguri – ba chiar depășești! – doza zilnică recomandată din vitaminele A, C și K. Mai conține minerale, antioxidanți, caroten și luteină.

Salată de linte cu spanac

Ingrediente: o caserolă de baby spanac, o ceapă roșie, o ceașcă de linte verde, 2 căței de usturoi, 3 linguri de ulei de măsline, 6-8 roșii cherry, suc de lămâie, sare.

Preparare: se spală și se fierbe lintea cam 20 de minute, se scurge și se pune într-un bol. Se adaugă usturoiul pisat, ceapa curățată, spălată și tăiată rondele, roșiile spălate și tăiate în jumătăți și frunzele de spanac spălate. Dressingul se prepară din ulei de măsline și suc de lămâie și se pune peste salată. Se sărează după gust.

Baby spanacul este spanac tânăr, cules devreme. Este bogat în vitamina C, carotenoide și flavonoide, fiind un antioxidant puternic, cu rol important în creșterea imunității.

