Ştiai că? Multe condimente sunt medicamente!

Scorţişoara, consumată frecvent, reglează nivelul glucozei din sânge şi scade colesterolul rău şi nivelul trigliceridele. Este o sursă bună de antioxidanţi, acele substanţe care luptă împotriva radicalilor liberi, şi are proprietăţi antiinflamatorii şi antimicrobiene.

Rozmarinul conţine substanţe care ţin cancerul departe şi menţin sănătatea vaselor de sânge. Despre uleiul obţinut din această plantă se spune că ar stimula creşterea părului.

Boiaua conţine foarte multă vitamina C – logic, de vreme ce este pudră de ardei iute, iar despre ardei iute se ştie că este o sursă foarte importantă de vitamina C. Are acţiune antiinflamatorie şi antioxidantă, îmbunătăţeşte circulaţia sangvină şi stimulează digestia.

Ghimbirul calmează crampele şi e bun împotriva stărilor de greaţă încercate în timpul călătoriilor, în sarcină sau… după beţie. Conţine antioxidanţi şi substanţe cu proprietăţi antiinflamatorii, fiind recomandat în afecţiuni cardiovasculare, artrită, Alzheimer şi chiar cancer.

Oregano conţine vitamine şi minerale, e indicat în caz de artrită şi/sau reumatism, are proprietăţi antivirale şi antibacteriene, iar sub formă de ulei, tratează afecţiunile cutanate, gingivita şi sinuzita.

Chimenul e bogat în magneziu şi fier şi e un remediu folosit din vechime, sub formă de ceai, pentru afecţiunile digestive – indigestie, greţuri, diaree.

Cuişoarele ne scapă de respiraţia urât mirositoare şi, mestecate, acţionează ca un analgezic, ameliorând durerile dentare. Sunt de ajutor şi în cazul tulburărilor digestive – vărsături, diaree.

Busuiocul e şi el indicat în caz de greţuri, indigestie sau constipaţie. Conţine multe minerale şi e o sursă excelentă de vitamina A.

Hreanul e stimulent digestiv, are proprietăţi antibiotice şi antibacteriene, creşte imunitatea şi îmbunătăţeşte circulaţia sangvină.

Piperul îmbunătăţeşte digestia şi omoară bacteriile din tractul intestinal.

Şofranul conţine vitamina A, vitamine din complexul B şi potasiu şi are proprietăţi sedative şi anticancerigene. Este indicat şi în caz de infecţie urinară.

Nucşoara conţine multe vitamine şi minerale care întăresc sistemul imunitar, ajută digestia şi stimulează creierul. Totodată, îmbunătăţeşte circulaţia şi vindecă durerile articulare şi musculare.

Turmericul, sub formă de pastă, grăbeşte vindecarea rănilor. Pudra reduce inflamaţiile, ameliorează durerile dentare şi pe cele date de artrită, ajută la reglarea glicemiei şi previne maladia Alzheimer.

Cardamomul ajută la divolvarea calculilor renali. Mestecate, seminţele reduc arsurile stomacale şi ţin departe afecţiunile gingivale.

Anasonul stimulează apetitul şi e bun pentru ameliorarea durerilor menstruale. Conţine multe minerale şi vitamine din complexul B.