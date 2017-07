Terapia craniosacrală în stomatologie. Ce este și ce beneficii are

Peste 40% dintre persoanele sănătoase care au încercat terapia craniosacrală susţin că au mai multă energie, sunt mai fericite şi mai împlinite. De asemenea, s-a demonstrat că acestea sunt rezistente la îmbolnăviri, iar perioadele de boala sunt mai scurte şi mai puţin severe decât înainte să fi făcut terapie. Funcţionarea sistemului imunitar este îmbunătăţită, nivelul stresului este redus, echilibrul hormonal este restabilit şi se obţine o stare generală de bine.

„Aplicabilitatea terapiei craniosacrale în stomatologie are rezultate foarte bune deoarece se lucrează pe fasciile muşchilor masticatori, care sunt perforate de vase şi nervi, prin aceste perforaţii infecţiile pot difuza în diferite alte zone. La nivel fascial se transmite infecţia în funcţie de poziţionarea pe diverse zone care corespund unor patologi bine definite sau care pot lua forme în funcţie de trăirile din trecut”, explică dr. Andra Custură, medic stomatolog.

Care este rolul fasciei?

Fascia se formează direct sub piele şi formează un strat puternic de ţesut conectiv între piele şi muşchii de sub ea. Craniul şi mâinile prezintă un număr crescut de fascii superficiale care conectează pielea de ţesuturile şi oasele care o urmează, le protejează şi le izolează. Ocazional aceasta fascie poate crea noduri puternice sau are rol de adeziune, care pot duce la apariţia unor puncte declanşatoare de durere.

Cum funcţionează terapia craniosacrală?

Datorită dispoziţiei complexe a fasciilor, acestea transmit semnale pe care corpul uman le trimite în forme şi intensităţi variate, astfel un terapeut craniosacral în momentul iniţierii dialogului nonverbal cu corpul pacientului, semnalele transmise de fascie îl conduc acolo unde este creat chistul la nivel energetic sau pe cută fasciala creată în momentul de traumă emoţională sau fizica. De aici totul începe să se realinieze, să se repare prin întinderea şi netezirea la nivel fascial, prin decontractare şi decongestionare energetică şi fizică a zonei şi eliberare treptată până la vindecare.

„Fiecare dintre noi avem un sistem craniosacral care are o mişcare ritmică, atâta timp cât suntem în viaţă. Sistemul craniosacral are o influenţă puternică asupra funcţionării corpului, datorită faptului că el include, pe lângă creier, măduva spinării şi glandele pineala şi pituitara. Sistemul craniosacral este sistemul-cheie care controlează şi ţine laolaltă corpul fizic, mintea, emoţia şi spiritul. Astfel, o infecţie plecată de la dinţi poate difuză în spaţiile viscerale ale gâtului, în mediastinul superior, rar în axial, în spaţiul delto-pectoral sau în fosa supraclaviculara şi apoi subcutanat, aceasta fiind găsită şi eliminată cu ajutorul terapiei craniosacrale”, afirmă specialistul.

Chistul energetic şi eliberarea de energie

Chistul energetic consta în retenţia în ţesut a energiei stocate în urma unui şoc, a unei traume. De exemplu, o cădere pe spate sau o lovitură la cap aduce cu sine un aport de energie exterioară care, odată intrată în organism, cauta o cale de ieşire, astfel încât se deplasează prin corp şi rămâne izolată în anumite zone, unde perturbă activitatea normală, atât fizică, cât şi energetică.

„Prin atingerea uşoară a terapeutului şi prin tehnicile terapiei craniosacrale, se poate ajunge la eliberarea din corp şi din minte a traumelor vechi, chiar şi a celor care par să fie deja uitate şi îngropate în subconştient. Aceasta eliberare are ca efect – uneori simultan, alteori ulterior şedinţei terapeutice – dispariţia unor dureri şi disfuncţii fizice care păreau de nevindecat până atunci”, completează dr. Andra Custură.

Are reacţii adverse terapia craniosacrală?

Terapia craniosacrala nu interacţionează în mod negativ cu nicio altă formă de terapie sau medicaţie, este o terapie fără risc sau efecte secundare. Terapeutul nu va diagnostica şi nici nu va prescrie medicamente, însă va ajuta pacientul să se elibereze de durerile şi problemele de la nivelul corpului.

