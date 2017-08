Mihai Bratiloveanu, din Ilfov, Ioan Rusu, din Mureș, dar și alți cititori, care au de recuperat banii achitați la inmatricularea autoturismelor, pentru vechile taxe auto, ne întreabă ce prevede noul act normativ adopat recent de Guvern și ce trebuie să facă pentru a-și primi banii înapoi.

Este vorba de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul oficial al României nr 644/7 august 2017.

Cine beneficiază de noul act normativ

Beneficiarii actului normativ sunt cei care au achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013

Când se vor acorda banii pentru vechile taxe auto

Restituirea sumelor se va realiza astfel: pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, iar pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019

Documentele necesare

La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al taxei, respectiv chitanța fiscală sau ordinul de plată si extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății taxei. De asemenea, se anexează copiile cărților de identitate ale vehiculelor si ale certificatulor de inmatriculare. Cererea de restituire se solutionaeză prin decizie emisă de organul fiscal central competent, iar împotriva acestei decizii, contribuabilii pot face contestație în termen de 45 de zile de la comunicarea ei. În cazul in care societățile de leasing au achitat respectivele taxe, atunci solicitarea de restituire se face de către proprietarii care au achizițonat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar. In textul ordonantei se mai precizează că restituirea sumelor se realizează din bugetul de stat sau din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu, în contul bancar indicat de solicitant, în cererea sa de restituire. Astfel, cei care doresc să primească banii inapoi trebuie să aiba neaparat un cont bancar.

Ce se întâmplă dacă ai primit deja o parte din bani

Cei care au primit deja decizii de soluționare a cererii de restituire pentru vechile taxe auto, până la data intrarii în vigoare a ordonanței, trebuie să știe că vor primi banii înapoi, din oficiu, de la organele emitente ale deciziilor, la intervale diferite, în functie de tipul taxei, astfel: la 120 de zile de la intrarea in vigoare a normelor metodologice ale OUG (care urmează a fi publicate), pentru taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule; la un an de la intrarea în vigoare a normelor OUG, pentru timbrul de mediu. În cazul cererilor de restituire care au fost depuse și care nu au fost soluționate, sumele se restituie de către organul fiscal central, în termen de 120 de zile de la data intrării in vigoare a normelor de aplicare a OUG.

