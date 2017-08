Dețin o mostenire în Bucuresti. Dupa anii „90, o doamnă care are gard comun cu mine , mi-a încalcat propritatea, furând din spațiul meu. Am acționat-o în instanță și am câstigat, după un proces costisitor. Mai nou, această femeie cere demolarea unui WC, proprietatea mea, pe care l-a și deteriorat parțial, în urma amplasării unui gard de beton. Mentionez că WC-ul este construit din 1937, are tuburi, iar structura este din caramidă. Respectos ,va rog acordați-mi un sfat juridic. (Marian Burcă, Bucuresti)

Răspunde Av Adrian Cuculis: Lucrări pe linia de hotar sau în apropierea liniei de hotar nu pot fi făcute, decât conform Codului civil, sau, prin derogare, conform Regulamentului de urbansim local. Prin urmare, analizând speța dumneavoastră, în situația în care o să vă dea în judecată, vecina va trebui să demonstreze că acea constructie de tip WC nu respectă reglementările legale (distanța minimă față de linia de hotar etc. ). Vechimea acestei construcții nu are importanță, deoarece, în cazul construcțiilor faptele au caracter continuat și, prin urmare, nu se poate pune în discuție o prescripție.

