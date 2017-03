Zgomotele din magazinul de la parter deranjează toți locatarii din bloc, dar mai ales pe mine. Iată despre ce-i vorba. Locuiesc în Sibiu, în zona Valea Aurie, într-un apartament situat desupra magazinului Profi. Cei din magazin produc zilnic, între orele 6,30-23,00, zgomote mari, prin manipularea mărfii și folosirea aspiratoarelor puternice, care ne derenjează, mai ales pe copil, care are doar 5 ani. Am făcut numeroase sesizări, la Poliţia Locală, la Protecţia Consumatorului, la primărie etc, dar sunt trimis de la Ana la Caiafa şi nu se rezolvă nimic. Ce mă sfătuiţi să fac? Cui să mă mai adresez? (Alin Stancu, Sibiu)

Răspunde Av Adrian Cuculis: În principal, poliţia poate să intervină între orele de odihnă, însă se pare că aici activitatea acestui magazin este întinsă pe tot parcursul zilei, fapt pentru care nici poliţia şi nici OPC nu vor putea să rezolve, definitiv, problema. Deşi nu aş fi vrut să folosesc cuvântul instanţă, să ştiţi că doar acolo vă puteți găsiţi dreptatea, fiindcă un magazin Profi nu o să-şi înceteze activitatea aşa uşor. Din punctul meu de vedere, din capul locului nu trebuia autorizată o asemenea activitate în bloc de locuinţe. Vă îndrum spre o acţiune pe „obligaţia de a face”, pentru a stopa această activitate și a scăpa de zgomotele din magazinul de la parter. Până atunci însă, pentru orele de linişte, poate interveni şi poliţia.