Libertatea.ro

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Joe Biden și Donald Trump
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Știri Externe
20:00

Economia SUA sub Biden vs. Trump, în cifre: inflație, locuri de muncă și datoria publică în cele două mandate

masina neagra poza facuta de aproape pe drum
Auto
21:27

Noul Porsche 718 electric a fost surprins aproape fără camuflaj. Cum arată mașina sport pe care marca o pregătește în secret

Târgul Pâinii la Muzeul Satului
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Știri România
19:00

Spectacolul pâinii în București. Kosovarii au venit cu plăcinte spectaculoase, croații cu zeci de forme și sortimente

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Simone Tempestini, campion național de raliuri pentru a 11-a oară. Record absolut în motorsportul românesc

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Auto
21:50

Kia EV2 a câștigat Best Electric City Car România 2026. Testul real cu 10 modele prin București a arătat ce contează la o electrică de oraș

Știri Locale
21:37

Planul Roșu de Intervenție, activat în Sibiu după ce 11 persoane au acuzat stări de rău la un local de evenimente

Știri Externe
21:35

Polonezii vor să investească 4 miliarde de euro în baza militară americană permanentă „Fort Trump”

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Când jumătate trag „hăis” și jumătate „cea”

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Leonardo Badea

Sentimentul economic, între cauză și semnal

Cătălin Crăciunescu
Cătălin Crăciunescu

„Martirul” Georgescu și aritmetica anticipatelor: cât valorează cătușele la urne?

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Cosmin Gabriel Păcuraru

De ce energia nucleară este, pe termen lung, mai ieftină decât regenerabilele intermitente?

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Sidonia Bogdan

SIE are nevoie de un inspector general precum CIA, nu de atribuții polițienești precum FSB

Petre Barbu
Petre Barbu

O carte despre naționalism pe care Nicușor Dan ar fi putut s-o citească înainte să vorbească despre „naționalismul sănătos”

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Cătălin Dima

Politica la mișto. Blat pentru anticipate?

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19:16

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21:14

Motorul cu plasmă care folosește aerul drept combustibil. Tehnologia uimitoare creată în Germania

„Șansele ca omenirea să mai trăiască 50 de ani sunt foarte mici”. Un laureat al Premiului Nobel pentru Fizică lansează un avertisment dramatic. Sursă foto: Profimedia.
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18:01

David Gross, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică: „Șansele ca omenirea să mai trăiască 50 de ani sunt foarte mici”

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19:44

Ofensiva secretă a Ucrainei cu roboți kamikaze: până la 3.000 de soldați ruși, uciși sau răniți

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Traian Băsescu spune de ce este PSD atât de enervat de nominalizarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”

Siegfried Mureșan, depunerea programului de guvernare in parlament 26 septembrie 2026
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11:00

Siegfried Mureșan a depus la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare: „Vrem o Românie modernă”

Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan
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25 sept.

Siegfried Mureșan anunță cum va arăta viitorul Guvern. Unde apare Ilie Bolojan în noua formulă

Premierul desemnat Siegfried Mureșan la o conferință de presă în Parlament. Foto: Profimedia
Știri România
25 sept.

Siegfried Mureșan vrea comasarea voluntară a comunelor: „O primărie la o comună mai mare, în loc de trei primării la trei comune mici”

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Marius Șumudică a contestat titularizarea lui Ianis Hagi din Suedia - România: „Trebuie să spunem lucrurilor pe nume”
Balcoanele cu flori la blocul din Brăila
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15:53

O ardeleancă a decorat cu 800 de ghivece de flori apartamentul în care locuiește în Brăila

Proprietarul unui restaurant din Mallorca se plânge de nota de plata de 11 euro
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20:59

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21:50

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Un român cu ajutor social a filmat din BMW descinderile la casa sa din Germania, unde erau declarați 17 conaționali

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Dr. Gabriel Zanfir la „Bine pentru tine” despre ADHD-ul la adulți: diagnosticul real din spatele miturilor din online

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Primele declarații ale lui Siegfried Mureșan după desemnarea ca premier: „Sunt pregătit să formez un guvern serios”

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Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute di...
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Da, era chiar vestea așteptată de români! Iar veștile nu că sunt bune, sunt excelente! Tocmai a venit anunțul pe care mulți nici că se așteptau să-l p...
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Sorana Cîrstea, declarații rare despre dorința de a-și întemeia o familie. Ce a mărturisit sportiva, după despărțirea de Alexandru Ion Țiriac: „Nu m-a...

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Din însorita Grecie, Sorin Oprescu contestă din nou condamnarea: invocă prescripţia pentru două infracţiuni

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Poliţistul care a ucis cu maşina un tânăr de 21 de ani în Poiana Braşov, la ultimul termen al procesului: „Orice sentinţă voi lua, e prea mică faţă de fapta pe care am comis-o”

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Pentru prima dată din 1992, un bebeluș se naște pe o insulă îndepărtată, dar bucuria este de scurtă durată

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Şeful spionajului egiptean a făcut o escală la Tel Aviv și l-a avertizat pe Benjamin Netanyahu înainte de masacrul din 7 octombrie 2023

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20:27

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Miniștrii rus și german de Externe s-au întâlnit pentru prima dată de la declanșarea războiului la scară largă din Ucraina

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Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a f...
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De ce ne convine să credem că America a dat jos Guvernul Bolojan - analiza unui politolog
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09:27

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Cele mai râvnite roșii de chefii restaurantelor Michelin au ajuns și în Buzău, într-o seră de 3 milioane de euro: „Se aude un crunch în momentul când se sparge boaba în gură”

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Benzina s-a scumpit iar sâmbătă, 26 septembrie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj, Iași, Timișoara și Constanța

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DOCUMENT / Programul de guvernare depus la Parlament de Siegfried Mureșan – Fără creșteri și impozite noi, scăderea TVA, eliminarea IMCA și a supraimp...
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Ce este „Lăcheală”, trendul din online care a inspirat 3 adolescente să o agreseze pe a treia, la Mangalia. Două dintre ele au fost reținute în urma p...
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Surpriză! Denise Rifai a apărut într-un videoclip alături de Ramona Olaru și Gabriela Oțil Ce replică a rostit la final, ca pe vremea „40 de întrebări...
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Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
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Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
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Mihai Bendeac i-a cerut scuze lui Carmen Tănase după scandalul din mediul online. Lia Bugnar l-a criticat dur

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Cum a parcurs un belgian un milion de kilometri cu un Audi 80: „Nu am niciun secret”

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Peste 2,8 milioane de mașini Audi și Volkswagen, rechemate în service din cauza unui șurub

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25 sept.

O „broscuță” din 1967 a ajuns la RAR. Mașina legendară este din prima generație care a avut discuri de frână la roțile din față

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În unele țări poți rămâne fără mașină dacă apeși prea tare accelerația. Unde radarul te poate costa mult mai mult în Europa

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Adina Buzatu si fiica ei, Sara
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15:00

Cum se pregătește Adina Buzatu pentru petrecerea de nuntă a fiicei sale, care are loc astăzi. Sara s-a căsătorit în urmă cu două săptămâni

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13:55

Concurenții „Vocea României” 2026 și-au ales antrenorii, în cea de-a patra ediție a show-ului. Irina l-a redus din nou la tăcere pe Tudor Chirilă

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Elvețienii au construit cu 132 de milioane de euro un baraj de 113 metri în fața altuia de aproape 100 de ani. Ce au făcut cu cel vechi

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25 sept.

Sindromul reacției rapide: De ce ne aprindem atât de repede pe internet și regula de pe TikTok care te oprește din a distribui o minciună

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25 sept.

De ce pâlpâie sau rămân ușor aprinse becurile LED chiar și după ce ai stins lumina din întrerupător

Laptop lăsat la încărcat
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Ce se întâmplă dacă lași laptopul mereu în priză?

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25 sept.

Radu Miruță, revoltat după ce a stat o oră în coloană pe Valea Oltului: „Patru oameni lucrau, iar coordonatorul era la o pensiune”

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Infrastructura
25 sept.

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Sunt folosite metode de îndepărtare a graffiti-ului prin soluții chimice sau prin laser
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25 sept.

Cum scapă clădirile din București de graffiti: Autoritățile testează patru metode pentru îndepărtarea mâzgălelilor

Polițist local care verifică actele unui camion
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25 sept.

Noul regulament pentru traficul greu în București: Cum vor circula camioanele și utilajele din 2027

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Noutăți de pe șantierul A1 Sibiu - Pitești: Cum avansează lucrările la tunelurile Balota și Robești

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Anglia - Spania, duel de gală în prima etapă a grupelor Ligii Națiunilor » Lamine Yamal deschide scorul în minutul 2
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Schimbul visat de Gigi Becali întâmpină rezistență și de la Craiova: „Ar fi o greșeală, sunt sceptic”
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FCSB a scăpat de interdicția la transferuri » Mihai Stoica: „Atât am plătit, a fost și dobândă”
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Liga Națiunilor continuă: acum se dispută 5 meciuri + Rezultatele și programul zilei
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21 sept.

5 știri by Libertatea – Educație: Ministrul Dimian propune măsuri de eradicare a analfabetismului funcțional. Admiterea separată la liceu a fost eliminată, bursele sociale vor fi plătite și în vacanțe

5 Știri din Tech by Libertatea, ediția din 17 septembrie 2026.
Tehnologie
17 sept.

5 știri by Libertatea – Tech: UE limitează social media, selfie-urile AI te expun, iar iPhone 18 bate recorduri de preț

5 STIRI MONDENE 16 09 2026
Exclusiv
Stiri Mondene
16 sept.

5 Știri by Libertatea- Monden: Ce sumă primește Cheloo pentru fiecare săptămână în „Asia Express”/ Gabriela Cristea a slăbit 30 de kilograme, dar nu vrea să se oprească

Daniel Coman
Bani și Afaceri
15 sept.

5 știri Economic: În țara asta, pare că doar analfabetismul mai e funcțional

5 Știri by Libertatea actualitate 11 septembrie 2026. Foto: Libertatea.
Știri România
11 sept.

5 Știri by Libertatea – Actualitate: Cum se poate face rost de bilete furate la Castelul Peleș | Câți bani cheltuie Guvernul pe protocol

Denisa Macovei prezinta rubrica 5 Știri by Libertatea Monden
Exclusiv
Stiri Mondene
9 sept.

5 Știri by Libertatea- Monden: Cum a slăbit Oana Roman 15 kilograme în șase luni/ Andra și Cătălin Măruță scot din buzunar 38.000 de euro pe an pentru educația copiilor

5 Știri din Sport - controverse la derby-ul Dinamo - FCSB
Sport
8 sept.

5 Știri - Sport: Barcelona spulberă tot în LaLiga | Controverse de arbitraj în Dinamo - FCSB

Daniel Coman
Bani și Afaceri
8 sept.

5 știri Economic: Mai ții minte minunea pe care a făcut-o statul cu prețurile carburanților? A funcționat, dar a ținut doar două zile.

BINE PENTRU TINE

Bine pentru tine, cu Dr Erna Stoian - despre infertilitate la bărbați și femei
Sănătate și Fitness
10 sept.

Când devine infertilitatea o problemă de cuplu. Avertismentul medicului ginecolog Erna Stoian despre amânarea unei sarcini și diagnosticul corect

Vera Lengrand
Interviu
Sănătate și Fitness
20 aug.

Dr. Vera Lengrand la „Bine pentru tine”: Cum îți influențează stresul financiar somnul, sănătatea și deciziile

Dr. Vadim Palii ]n studioul Bine pentru tine la Libertatea, cu Dorin Chioțea
Sănătate și Fitness
13 aug.

Dr. Vadim Palii, despre durerile de spate: „Există oameni care au hernie de disc, care au refuzat intervenția chirurgicală și au evoluat foarte bine”

Medicul Răzvan Ionuț Dragomir, în cadrul emisiunii „Bine pentru tine”.
Sănătate și Fitness
6 aug.

Dr. Răzvan Ionuţ Dragomir, despre ruptura de menisc: „De acolo provine durerea de genunchi”

Dr. Răzvan Lungu într-o discuție cu Dorin Chioțea despre somnologie și importanța unui somn odihnitor
Sănătate și Fitness
23 iul.

Dr. Răzvan Lungu, pneumolog și expert în somnologie, explică de ce nu dormim bine noaptea: „Somnul este esențial pentru sănătatea noastră”

IMOBILIARE.RO

Interiorul unui apartament, foto ilustrativ
Imobiliare.ro
25 sept.

Analiză Imobiliare.ro: “Shrinkflation” în imobiliare? Ce pierde și ce câștigă cumpărătorul în noua ecuație imobiliară

Analiza de specialitate arată că durata medie necesară pentru vânzarea unei locuințe a crescut în ultima perioadă. Foto: Shutterstock
Imobiliare.ro
23 sept.

Piața imobiliară din București se confruntă cu o creștere a timpului de vânzare la 50 de zile. Dan Puică, CEO Imobiliare.ro: „Prețurile și salariile au recuperat terenul, dar calitatea locuirii a rămas în urmă”

Interviu imobiliarero
Imobiliare.ro
9 sept.

În ce mai merită să investești în 2026? Opțiuni chiar și pentru un buget mic

Locuințele s-au scumpit cu 9,1% în 2017, potrivit Imobiliare.ro
Analiză
Imobiliare.ro
9 sept.

Analiză Imobiliare.ro: Cu cât închiriezi un apartament la începutul toamnei? Cartierele cu cele mai accesibile prețuri

Interviu întreabă expertul Imobiliare.ro
Imobiliare.ro
8 sept.

Cum începi să investești în România în imobiliare cu doar 1.000 euro?

mana unui barbat in care tine cheile unui apartament nou.
Imobiliare.ro
3 sept.

Cât costă un apartament nou? Orașul unde prețurile continuă să crească

O gospodărie tradițională din Transilvania cu pridvor, șură, grajduri și pivniță
Imobiliare.ro
2 sept.

„Aici, timpul are un ritm diferit”. Cât costă o casă din Mureș păstrată ca la Muzeul Satului?

Corina Vârlan
Imobiliare.ro
28 aug.

5 Știri Imobiliare.ro: Din ce bani se vor face grădinițe și școli în noile ansambluri rezidențiale?

Corina Vîrlan
Imobiliare.ro
11 aug.

5 Știri Imobiliare.ro: Cum arată cea mai mică garsonieră din România și ce oraș atrage tinerii ca un magnet?

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