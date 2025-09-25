Libertatea.ro

Analiză
20:00
Economia SUA sub Biden vs. Trump, în cifre: inflație, locuri de muncă și datoria publică în cele două mandate
21:27
Noul Porsche 718 electric a fost surprins aproape fără camuflaj. Cum arată mașina sport pe care marca o pregătește în secret
Reportaj
19:00
Spectacolul pâinii în București. Kosovarii au venit cu plăcinte spectaculoase, croații cu zeci de forme și sortimente
Opinii & Editoriale
Energia României sub Bolojan: între promisiuni, proiecte întârziate și o arhitectură energetică în criză
O carte despre naționalism pe care Nicușor Dan ar fi putut s-o citească înainte să vorbească despre „naționalismul sănătos”
19:16
Calea Griviței, o imensă grădină, peste 9.000 de plante și 120 de copaci au răsărit în mai multe zone: „Ieși din bloc și ești direct în parc”
21:14
Motorul cu plasmă care folosește aerul drept combustibil. Tehnologia uimitoare creată în Germania
18:01
David Gross, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică: „Șansele ca omenirea să mai trăiască 50 de ani sunt foarte mici”
19:44
Ofensiva secretă a Ucrainei cu roboți kamikaze: până la 3.000 de soldați ruși, uciși sau răniți
CRIZĂ POLITICĂ
15:41
Traian Băsescu spune de ce este PSD atât de enervat de nominalizarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
LiveText
11:00
Siegfried Mureșan a depus la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare: „Vrem o Românie modernă”
25 sept.
Siegfried Mureșan anunță cum va arăta viitorul Guvern. Unde apare Ilie Bolojan în noua formulă
25 sept.
Siegfried Mureșan vrea comasarea voluntară a comunelor: „O primărie la o comună mai mare, în loc de trei primării la trei comune mici”
15:53
O ardeleancă a decorat cu 800 de ghivece de flori apartamentul în care locuiește în Brăila
20:59
Patru clienți au comandat doar o apă, patru pâini și un alioli. Patronul restaurantului a deschis o adevărată dezbatere națională în Spania
Analiză
21:50
Kia EV2 a câștigat Best Electric City Car România 2026. Testul real cu 10 modele prin București a arătat ce contează la o electrică de oraș
19:27
Un român cu ajutor social a filmat din BMW descinderile la casa sa din Germania, unde erau declarați 17 conaționali
VIDEO
5 știri by Libertatea - Actualitate: Ghețarul ascuns din inima Munților Apuseni / eMAG a stabilit data pentru Black Friday 2026
Dr. Gabriel Zanfir la „Bine pentru tine” despre ADHD-ul la adulți: diagnosticul real din spatele miturilor din online
5 știri by Libertatea - Sport: FCSB, umilită în ultima etapă din Superliga | Derby-ul Madridului, o nouă rundă de controverse
5 știri by Libertatea - Actualitate: Cum ia statul de la bolnavi ca să cârpească bugetul Urgențelor | Realitatea de la Metrorex
Primele declarații ale lui Siegfried Mureșan după desemnarea ca premier: „Sunt pregătit să formez un guvern serios”
5 Știri Imobiliare.ro: Unde găsești case de la 12.500 de euro și ce investiții mai fac dezvoltatorii?
Dr. Carmen Lamatic la „Bine pentru tine”: „Intestinul este al doilea creier al organismului, iar anumite senzații sunt transmise aberant”
5 știri - Filme și seriale: Lioness revine, Netflix prezintă cazul Lizzie Borden, iar Adela Popescu joacă în două premiere
Mesajul lui Nicușor Dan, după ce Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru postul de premier. Prima reacție din partea PSD
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Elle.ro
Sorana Cîrstea, declarații rare despre dorința de a-și întemeia o familie. Ce a mărturisit sportiva, după despărțirea de Alexandru Ion Țiriac: „Nu m-a...
EXCLUSIV LIBERTATEA
ExclusivReportaj
07:00
Mănâncă puțin, roagă-te, muncește. Sfaturi de viață lungă de la bătrânii din Ținutul Buzăului: „În două săptămâni, aș muri la bloc, n-aș avea aer!”
Exclusiv
25 sept.
Marele blat gestionat de Nicușor Dan. Guvern după 15 octombrie, premier susținut de PSD
Analiză
24 sept.
Din însorita Grecie, Sorin Oprescu contestă din nou condamnarea: invocă prescripţia pentru două infracţiuni
ReportajExclusiv
23 sept.
Poliţistul care a ucis cu maşina un tânăr de 21 de ani în Poiana Braşov, la ultimul termen al procesului: „Orice sentinţă voi lua, e prea mică faţă de fapta pe care am comis-o”
22 sept.
Stenograme DIICOT. Călin Georgescu: „Misiunea mea a fost să-i deconspir. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion”
Libertateapentrufemei.ro
România o plânge! Au anunțat acum, e doliu mare în film! A murit actrița legendară din filmul românesc adorat de generații... Pierderea e imensă, dure...
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Analiză
18:11
Povestea fascinantă a vânătorului de tancuri Mareșal. Cum a improvizat armata română blindate în Al Doilea Război Mondial
17:00
Pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva cu dezbateri despre inteligența artificială. Cât costă aducerea lui Richard Clayderman la Sărbătorile Iașiului
16:28
Un avion TAROM care zbura pe ruta Cluj - Antalya a aterizat de urgență la Otopeni, după ce ar fi lovit mai mulți porumbei
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Zoli Toth, inițiatorul proiectului BeatAgora: „Educația prin muzică poate avea rezultate mult mai bune decât sistemul actual de învățământ în care cineva dictează și 30 de copii scriu după el”
12:04
Fragment de dronă descoperit la Agigea, autoritățile investighează cazul
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Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a f...
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5 Știri by Libertatea- Monden: Ce sumă primește Cheloo pentru fiecare săptămână în „Asia Express”/ Gabriela Cristea a slăbit 30 de kilograme, dar nu vrea să se oprească
15 sept.
5 știri Economic: În țara asta, pare că doar analfabetismul mai e funcțional
11 sept.
5 Știri by Libertatea – Actualitate: Cum se poate face rost de bilete furate la Castelul Peleș | Câți bani cheltuie Guvernul pe protocol
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9 sept.
5 Știri by Libertatea- Monden: Cum a slăbit Oana Roman 15 kilograme în șase luni/ Andra și Cătălin Măruță scot din buzunar 38.000 de euro pe an pentru educația copiilor
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Dr. Vadim Palii, despre durerile de spate: „Există oameni care au hernie de disc, care au refuzat intervenția chirurgicală și au evoluat foarte bine”
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Dr. Răzvan Lungu, pneumolog și expert în somnologie, explică de ce nu dormim bine noaptea: „Somnul este esențial pentru sănătatea noastră”
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Analiză Imobiliare.ro: “Shrinkflation” în imobiliare? Ce pierde și ce câștigă cumpărătorul în noua ecuație imobiliară
23 sept.
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9 sept.
În ce mai merită să investești în 2026? Opțiuni chiar și pentru un buget mic
Analiză
9 sept.
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8 sept.
Cum începi să investești în România în imobiliare cu doar 1.000 euro?
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5 Știri Imobiliare.ro: Din ce bani se vor face grădinițe și școli în noile ansambluri rezidențiale?
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