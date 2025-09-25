Libertatea.ro

IMOBILIARE.RO

Imobiliare.ro Analiză Imobiliare.ro: “Shrinkflation” în imobiliare? Ce pierde și ce câștigă cumpărătorul în noua ecuație imobiliară

Imobiliare.ro Piața imobiliară din București se confruntă cu o creștere a timpului de vânzare la 50 de zile. Dan Puică, CEO Imobiliare.ro: „Prețurile și salariile au recuperat terenul, dar calitatea locuirii a rămas în urmă”

Imobiliare.ro În ce mai merită să investești în 2026? Opțiuni chiar și pentru un buget mic

Analiză Imobiliare.ro Analiză Imobiliare.ro: Cu cât închiriezi un apartament la începutul toamnei? Cartierele cu cele mai accesibile prețuri

Imobiliare.ro Cum începi să investești în România în imobiliare cu doar 1.000 euro?

Imobiliare.ro Cât costă un apartament nou? Orașul unde prețurile continuă să crească

Imobiliare.ro „Aici, timpul are un ritm diferit”. Cât costă o casă din Mureș păstrată ca la Muzeul Satului?

Imobiliare.ro 5 Știri Imobiliare.ro: Din ce bani se vor face grădinițe și școli în noile ansambluri rezidențiale?